Минэкономики намерено разблокировать морские порты и расширить украинский экспорт

В 2023 году правительство будет пытаться продолжить действие беспошлинных режимов торговли по меньшей мере на период, пока идет война и украинский бизнес нуждается в поддержке. В планах министерства также решение проблем с логистикой.
"Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины, когда бизнесу будут готовы помогать международные финансовые организации (прежде всего ЕБРР), которые будут финансировать проекты", – отметил Качка.
В правительстве уже говорили о том, что необходимо стимулировать процесс создания совместных железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС для ускорения логистики отечественных экспортеров.
Аналитики GMK Center сообщили, что ежемесячно Украина теряет более $20 млн, которые могла бы получить на экспорте металлопродукции.
Директора трех морских портов – "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" – призывали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год, писал "Цензор.НЕТ".