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Минэкономики намерено разблокировать морские порты и расширить украинский экспорт

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Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины
Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины
Фото: cfts.org.ua

Министерство экономики Украины в следующем году будет работать над расширением украинского экспорта, в том числе над разблокированием морских портов и продлением беспошлинных режимов торговли с ЕС, США и Великобританией. Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет пресс-служба ведомства.

В 2023 году правительство будет пытаться продолжить действие беспошлинных режимов торговли по меньшей мере на период, пока идет война и украинский бизнес нуждается в поддержке. В планах министерства также решение проблем с логистикой.

"Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины, когда бизнесу будут готовы помогать международные финансовые организации (прежде всего ЕБРР), которые будут финансировать проекты", – отметил Качка.

Контекст:

В правительстве уже говорили о том, что необходимо стимулировать процесс создания совместных железнодорожных пунктов пропуска Украины на границе с соседними странами ЕС для ускорения логистики отечественных экспортеров.

Аналитики GMK Center сообщили, что ежемесячно Украина теряет более $20 млн, которые могла бы получить на экспорте металлопродукции.

Директора трех морских портов – "Южный", "ТИС-Уголь" и "Тис-Руда" – призывали президента Владимира Зеленского распространить действие "зернового коридора" на металлопродукцию: они заявили, что это укрепит гривну и экономику, ведь одно судно с железной рудой обеспечивает $14 млн экспортной выручки, а Украина может отправлять 200 таких кораблей в год, писал "Цензор.НЕТ".

Теги: экономика, правительство, Министерство экономики, экспорт, торговля, финансы, Тарас Качка, инфраструктура, морские порты Украины, Минэкономики, логистика
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