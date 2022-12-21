Минэкономики намерено разблокировать морские порты и расширить украинский экспорт

Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины Фото: cfts.org.ua

В 2023 году правительство будет пытаться продолжить действие беспошлинных режимов торговли по меньшей мере на период, пока идет война и украинский бизнес нуждается в поддержке. В планах министерства также решение проблем с логистикой.

"Речь идет о разблокировании черноморских портов и развитии инфраструктуры на западе Украины, когда бизнесу будут готовы помогать международные финансовые организации (прежде всего ЕБРР), которые будут финансировать проекты", – отметил Качка.