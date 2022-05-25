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Украина начнет строительство железной дороги с европейской колеей – Шмыгаль

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Европейская колея отличается от украинской шириной
Европейская колея отличается от украинской шириной
Фото: pixabay.com

24 мая на заседании Кабинета Министров Украины премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал строительство в стране железнодорожных путей европейского стандарта. Об этом проинформировал сайт правительства.

"Чтобы соединить украинскую железную дорогу с европейской, Украина также начнет этапное строительство европейских путей. По словам главы правительства, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а далее постепенное расширение по всей стране", – говорится в сообщении.

Шмыгаль объяснил, что в ближайшее время Украина может присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита, то есть "таможенного безвиза".

"Этот документ – основа для перемещения товаров между странами – членами ЕС. Мы уже применяем соответствующую компьютеризированную систему NCTS и технически готовы присоединиться к конвенции. Такое присоединение позволит значительно ускорить прохождение таможни и ускорить поток товаров. Это лучшее качество таможни и новые возможности для украинского бизнеса", – подчеркнул премьер.

Кроме того, Украина активизировала открытие новых пунктов пропуска на границе с Евросоюзом. По словам Шмыгаля, "уже в ближайшее время будут открыты два таких пункта".

"Перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги, или там, где можно оперативно такие дороги подвести", – подчеркнул глава правительства.

Контекст:

Европейская колея является самой распространенной в мире, ее ширина – 1435 мм.

В Украине ширина железнодорожной колеи составляет 1520 мм.

Теги: правительство, граница, таможня, строительство, транзит, Европа, Мининфраструктуры, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание
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