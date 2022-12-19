ГОРДОН
 
 
МИР

Экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию вырос в 17 раз – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Самая большая ежемесячная партия зерна из Севастополя в Сирию в 78,6 тыс. тонн пришлась на октябрь
Самая большая ежемесячная партия зерна из Севастополя в Сирию в 78,6 тыс. тонн пришлась на октябрь
Фото: depositphotos.com

Сирия в этом году значительно увеличила импорт пшеницы с оккупированного Россией полуострова Крым. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные торгово-информационной платформы Refinitiv.

Объем пшеницы, отправляемой в Сирию из порта Севастополь, увеличился в этом году в 17 раз и составил 501,8 тыс. тонн, что составляет почти треть от общего объема импорта зерна в страну. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 28,2 тыс. тонн.

Согласно данным, полученным из отчетов портовой инспекции, предоставленных портовыми операторами, грузы были получены с мая, а самая большая ежемесячная партия в 78,6 тыс. тонн пришлась на октябрь.

Посольство Украины в Бейруте, которое отслеживает грузы, поступающие в Сирию, считает, что эти 500 тыс. тонн украинского зерна украли российские оккупанты.

"Так называемый "крымский урожай" включает в себя зерно, экспортируемое с территории материковой Украины", – говорится в сообщении Минэкономики Украины в ответ на вопросы Reuters.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Сирия, Севастополь, экспорт, урожай, пшеница, Reuters, Минэкономики, российские оккупанты, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Мендель показала разрушенный российскими оккупантами дом своей бабушки
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
Alyosha: Надо на контроле держать каждого, кто вообще хоть как-то связан с Россией. Все, у кого какие-то счета, мамы, папы, – просто всех
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
  "Сину". Джамала в укрытии презентовала песню на стихи Симоненко. Видео
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
  Чарльз III накануне Хануки станцевал хору вместе с представителями еврейской общины в Лондоне. Видео
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Резников: Сохранить бодрость помогает опыт работы в психбольнице
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
Grosu после расставания с бойфрендом из РФ переехала в США
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
"После нашего разговора у меня появилось абсолютное понимание, что мы победим". Джамала рассказала подробности встречи с Байденом
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Волонтеры создали елочные украшения с изображением Залужного в поддержку ВСУ. Фото
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Рианна впервые показала семимесячного сына. Видео
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
Стало известно, сколько украинцев проголосовало в "Дії" за финалистов нацотбора на "Евровидение 2023"
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Джоли ушла с поста посла доброй воли ООН по делам беженцев и назвала причину (95686)
2
"Кино о любви", "Самое эротическое, что я вообще видела". В сети обсуждают поцелуй Жадана и Соловий в ее новом клипе. Видео (37625)
3
"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото (30694)
4
Полозкова о режиме Путина: Они маньяки. Новодворская все знала, а мы думали, что бабушку ведет (26328)
5
35-летняя Никитюк снялась в военной форме (25326)
6
Kruть, которая получила на один балл меньше победителей, прокомментировала свое второе место в финале нацотбора на "Евровидение 2023" (20454)
7
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (17047)
8
В британском селе установили статую Путина с головой в форме пениса. Люди забрасывали ее яйцами "охотно и радостно". Фото (12514)
 
 
 
 