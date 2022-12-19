Экспорт пшеницы из оккупированного Крыма в Сирию вырос в 17 раз – СМИ

Самая большая ежемесячная партия зерна из Севастополя в Сирию в 78,6 тыс. тонн пришлась на октябрь Фото: depositphotos.com

Объем пшеницы, отправляемой в Сирию из порта Севастополь, увеличился в этом году в 17 раз и составил 501,8 тыс. тонн, что составляет почти треть от общего объема импорта зерна в страну. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 28,2 тыс. тонн.

Согласно данным, полученным из отчетов портовой инспекции, предоставленных портовыми операторами, грузы были получены с мая, а самая большая ежемесячная партия в 78,6 тыс. тонн пришлась на октябрь.

Посольство Украины в Бейруте, которое отслеживает грузы, поступающие в Сирию, считает, что эти 500 тыс. тонн украинского зерна украли российские оккупанты.

"Так называемый "крымский урожай" включает в себя зерно, экспортируемое с территории материковой Украины", – говорится в сообщении Минэкономики Украины в ответ на вопросы Reuters.