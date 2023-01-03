За выходные из Украины отправилось девять судов с зерном на экспорт

Из Украины везут зерно в страны Африки, Азии и Европы Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

Отмечается, что уже в пути в Тунис находится балкер HONORINE с 27,5 тыс. тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тыс. тонн пшеницы.

3 января в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" на 19 судов грузят 630 тыс. тонн агропродукции.

В Босфоре 94 судна ожидают инспекции, из них 69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией. Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций, отмечается в сообщения. Суда ожидают в среднем больше месяца. Балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года, отмечает Мининфраструктуры.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.