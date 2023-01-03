За выходные из Украины отправилось девять судов с зерном на экспорт

Отмечается, что уже в пути в Тунис находится балкер HONORINE с 27,5 тыс. тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тыс. тонн пшеницы.
3 января в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" на 19 судов грузят 630 тыс. тонн агропродукции.
В Босфоре 94 судна ожидают инспекции, из них 69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией. Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций, отмечается в сообщения. Суда ожидают в среднем больше месяца. Балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года, отмечает Мининфраструктуры.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.
22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.
Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.
17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.