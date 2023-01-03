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За выходные из Украины отправилось девять судов с зерном на экспорт

Из Украины везут зерно в страны Африки, Азии и Европы
Из Украины везут зерно в страны Африки, Азии и Европы
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

В рамках "Зерновой инициативы" за праздничные выходные девять судов экспортировали 432 тыс. тонн украинской продукции для стран Африки, Азии и Европы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook 3 января.

Отмечается, что уже в пути в Тунис находится балкер HONORINE с 27,5 тыс. тонн украинского зерна, в Бангладеш отправлен балкер VELVET с 57 тыс. тонн пшеницы.

3 января в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" на 19 судов грузят 630 тыс. тонн агропродукции. 

В Босфоре 94 судна ожидают инспекции, из них 69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией. Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций, отмечается в сообщения. Суда ожидают в среднем больше месяца. Балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года, отмечает Мининфраструктуры.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02nvAWf7pt9csX4NEAMh6asWaoDAQoq5MRxf8Sf473dRoQ6yrfYYAFWrYaDeXn6fXtl

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Теги: Министерство инфраструктуры, экспорт, пшеница, корабли, морские порты Украины, зерно
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