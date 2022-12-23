Зеленский: В 2022 году удалось достичь "исторических результатов" для Украины

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.
"Мы достигли для Украины и увеличиваем жизненно важную военную, финансовую, санкционную, гуманитарную и другую необходимую поддержку. Несмотря на тотальную войну России против нас… мы сохранили устойчивость нашего государства, – сказал президент. – Вокруг Украины и защиты международной безопасности создана мощная глобальная коалиция, объединяющая не только традиционных партнеров, но и – что очень важно – государства, с которыми отношения только строятся".
По словам Зеленского, Украина "беспрецедентно объединила" Евросоюз, получила статус кандидата в члены ЕС, а также подала заявку на вступление в НАТО.
Кроме того, "достигнуты исторически весомые результаты в сотрудничестве с ООН и на площадке ООН", добавил глава государства. Как подчеркнул Зеленский, это касается и украинских экспортных инициатив, и "тех решений, которые принимаются ради Украины", в частности резолюций Генассамблеи ООН.
"143 государства мира – больше, чем когда-либо прежде, – поддержали нашу территориальную целостность и осудили российскую агрессию", – указал президент.
Зеленский отметил, что экспортная "зерновая инициатива" Украины "позволяет миру преодолевать остроту продовольственного кризиса".
"Более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано… в более чем 40 государств мира. Мы положили начало гуманитарной инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Обе инициативы ставят наше государство в один ряд с реально гарантирующими глобальную безопасность всему миру. И в следующем году мы будем увеличивать такую нашу, я считаю, очень важную деятельность", – сказал президент.
23 декабря Зеленский собрал в Киеве руководителей иностранных дипучреждений Украины в мире на ежегодную конференцию послов, отмечается на сайте МИД.
В своем выступлении Зеленский подытожил результаты украинской дипломатии в год войны против России и назвал "конкретные задачи" для послов Украины на 2023 год. Среди них – начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, подготовка к запланированному саммиту НАТО и "обеспечение конкретных результатов" этого саммита для Украины, обеспечение новых санкционных пакетов против России.
Зеленский также сообщил, что Украина откроет новые посольства в 10 странах Африки. При этом президент поставив задачу "достичь представления в 30 странах Африканского континента".