Зеленский: В 2022 году удалось достичь "исторических результатов" для Украины

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы достигли для Украины и увеличиваем жизненно важную военную, финансовую, санкционную, гуманитарную и другую необходимую поддержку. Несмотря на тотальную войну России против нас… мы сохранили устойчивость нашего государства, – сказал президент. – Вокруг Украины и защиты международной безопасности создана мощная глобальная коалиция, объединяющая не только традиционных партнеров, но и – что очень важно – государства, с которыми отношения только строятся".

По словам Зеленского, Украина "беспрецедентно объединила" Евросоюз, получила статус кандидата в члены ЕС, а также подала заявку на вступление в НАТО.

Кроме того, "достигнуты исторически весомые результаты в сотрудничестве с ООН и на площадке ООН", добавил глава государства. Как подчеркнул Зеленский, это касается и украинских экспортных инициатив, и "тех решений, которые принимаются ради Украины", в частности резолюций Генассамблеи ООН.

"143 государства мира – больше, чем когда-либо прежде, – поддержали нашу территориальную целостность и осудили российскую агрессию", – указал президент.

Зеленский отметил, что экспортная "зерновая инициатива" Украины "позволяет миру преодолевать остроту продовольственного кризиса".

"Более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано… в более чем 40 государств мира. Мы положили начало гуманитарной инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Обе инициативы ставят наше государство в один ряд с реально гарантирующими глобальную безопасность всему миру. И в следующем году мы будем увеличивать такую нашу, я считаю, очень важную деятельность", – сказал президент.