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Зеленский: В 2022 году удалось достичь "исторических результатов" для Украины

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Вокруг Украины и защиты международной безопасности создана мощная глобальная коалиция, отметил Зеленский
Вокруг Украины и защиты международной безопасности создана мощная глобальная коалиция, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил на конференции послов Украины 23 декабря, что в 2022 году удалось достичь "исторических результатов" для страны.

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Мы достигли для Украины и увеличиваем жизненно важную военную, финансовую, санкционную, гуманитарную и другую необходимую поддержку. Несмотря на тотальную войну России против нас… мы сохранили устойчивость нашего государства, – сказал президент. – Вокруг Украины и защиты международной безопасности создана мощная глобальная коалиция, объединяющая не только традиционных партнеров, но и – что очень важно – государства, с которыми отношения только строятся".

По словам Зеленского, Украина "беспрецедентно объединила" Евросоюз, получила статус кандидата в члены ЕС, а также подала заявку на вступление в НАТО.

Кроме того, "достигнуты исторически весомые результаты в сотрудничестве с ООН и на площадке ООН", добавил глава государства. Как подчеркнул Зеленский, это касается и украинских экспортных инициатив, и "тех решений, которые принимаются ради Украины", в частности резолюций Генассамблеи ООН.

"143 государства мира – больше, чем когда-либо прежде, – поддержали нашу территориальную целостность и осудили российскую агрессию", – указал президент.

Зеленский отметил, что экспортная "зерновая инициатива" Украины "позволяет миру преодолевать остроту продовольственного кризиса".

"Более 14 млн тонн агропродукции было экспортировано… в более чем 40 государств мира. Мы положили начало гуманитарной инициативе Grain from Ukraine ("Зерно из Украины"). Обе инициативы ставят наше государство в один ряд с реально гарантирующими глобальную безопасность всему миру. И в следующем году мы будем увеличивать такую нашу, я считаю, очень важную деятельность", – сказал президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1612413369215430/

Контекст:

23 декабря Зеленский собрал в Киеве руководителей иностранных дипучреждений Украины в мире на ежегодную конференцию послов, отмечается на сайте МИД.

В своем выступлении Зеленский подытожил результаты украинской дипломатии в год войны против России и назвал "конкретные задачи" для послов Украины на 2023 год. Среди них – начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, подготовка к запланированному саммиту НАТО и "обеспечение конкретных результатов" этого саммита для Украины, обеспечение новых санкционных пакетов против России.

Зеленский также сообщил, что Украина откроет новые посольства в 10 странах Африки. При этом президент поставив задачу "достичь представления в 30 странах Африканского континента".

Теги: Россия, Украина, НАТО, ООН, Африка, санкции, посольство, переговоры, агрессия, экспорт, кризис, коалиция, Владимир Зеленский, финансы, дипломаты, президент, безопасность, Евросоюз, конференция, деятельность, посол, сотрудничество, ЕС, зерно
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