Зеленский после поездки в США не исключил новых визитов за границу, если от их результатов будут "абсолютно напрямую зависеть ВСУ"

Об этом глава государства заявил во время выступления на Конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"У нас есть решение об усилении нашей ПВО. Конгресс работает над мощным финансовым пакетом для Украины и глобальной безопасности – $45 млрд. У нас есть существенные стратегические договоренности с Соединенными Штатами на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности самого главного – наших сил обороны на ключевых направлениях", – сказал глава государства.

Зеленский призвал послов рассматривать его визит в Вашингтон "как очень важный ориентир, как заданную планку".

"У меня нет возможности совершать зарубежные визиты – ее просто нет, нет времени. Так, как это делалось раньше, в других условиях, – отметил президент Украины. – Но если какой-нибудь визит потенциально будет иметь такое же значимое, важное, стратегическое наполнение, как мой визит в США, если от результатов визита будут абсолютно напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги по ускорению нашей победы, то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры и вот так – на личном уровне".