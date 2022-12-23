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Зеленский после поездки в США не исключил новых визитов за границу, если от их результатов будут "абсолютно напрямую зависеть ВСУ"

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Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результативным свой первый после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля заграничный визит "к ключевому союзнику" – в США.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Конференции послов Украины, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"У нас есть решение об усилении нашей ПВО. Конгресс работает над мощным финансовым пакетом для Украины и глобальной безопасности – $45 млрд. У нас есть существенные стратегические договоренности с Соединенными Штатами на ближайшие месяцы, которые однозначно усилят возможности самого главного – наших сил обороны на ключевых направлениях", – сказал глава государства.

Зеленский призвал послов рассматривать его визит в Вашингтон "как очень важный ориентир, как заданную планку".

"У меня нет возможности совершать зарубежные визиты – ее просто нет, нет времени. Так, как это делалось раньше, в других условиях, – отметил президент Украины. – Но если какой-нибудь визит потенциально будет иметь такое же значимое, важное, стратегическое наполнение, как мой визит в США, если от результатов визита будут абсолютно напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги по ускорению нашей победы, то как исключение из общей практики военного времени могут быть мои переговоры и вот так – на личном уровне".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1612413369215430/

Контекст:

Визит Зеленского в Вашингтон 21 декабря сопровождался усиленными мерами безопасности. "Русская служба BBC" отмечала, что Зеленский добирался из Польши в Вашингтон на военном самолете США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО.

В Белом доме говорили, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Зеленский в ходе визита провел встречу с Байденом, а позже выступил в Конгрессе.

В день приезда Зеленского США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot.

На следующий день, 22 декабря, Сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий выделение $45 млрд на поддержку Украины и союзников. Принятие этого закона накануне анонсировал Байден, он говорил, что "ждет возможности подписать" его.

По итогам встреч в США Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Теги: США, Украина, переговоры, Вашингтон, Владимир Зеленский, ВСУ, президент, конференция, визит
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