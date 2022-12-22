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Сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий выделение $45 млрд на поддержку Украины

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Сенат США принял законопроект большинством голосов
Сенат США принял законопроект большинством голосов
Фото: depositphotos.com

Сенат США на заседании 22 декабря принял законопроект о государственных расходах США на 2023 финансовый год на сумму $1,7 трлн, который предусматривает $45 млрд на предоставление помощи Украине и союзникам Вашингтона по НАТО.

Об этом сообщает CNN.

Законопроект о бюджете приняли большинством голосов (68 – "за", 29 – "против"). Его также должна принять Палата представителей Конгресса США, после этого законопроект будет передан на подпись президенту Джо Байдену.

Как отмечает CNN, времени на принятие законопроекта у Палаты представителей немного – законодатели "считают часы", чтобы предотвратить шатдаун, который может наступить в пятницу, если бюджет не будет принят. В Капитолии считают, что шатдауна удастся избежать, сообщил канал. 

Байден анонсировал принятие этого закона накануне, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что "ждет возможности подписать" его.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд (это сумма без учета объявленного сегодня пакета военной помощи на $1,85 млрд).

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, госбюджет, Джо Байден, бюджет, Вашингтон, Сенат США, законопроект, Палата представителей, шатдаун, капитолий
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