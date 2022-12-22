Сенат США проголосовал за законопроект, предусматривающий выделение $45 млрд на поддержку Украины

Об этом сообщает CNN.
Законопроект о бюджете приняли большинством голосов (68 – "за", 29 – "против"). Его также должна принять Палата представителей Конгресса США, после этого законопроект будет передан на подпись президенту Джо Байдену.
Как отмечает CNN, времени на принятие законопроекта у Палаты представителей немного – законодатели "считают часы", чтобы предотвратить шатдаун, который может наступить в пятницу, если бюджет не будет принят. В Капитолии считают, что шатдауна удастся избежать, сообщил канал.
Байден анонсировал принятие этого закона накануне, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что "ждет возможности подписать" его.
С начала полномасштабного вторжения России США предоставили Украине военную, гуманитарную и прямую экономическую помощь на $25 млрд (это сумма без учета объявленного сегодня пакета военной помощи на $1,85 млрд).
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.