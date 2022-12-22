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ДЕНЬГИ

Украина рассчитывает до конца года подписать меморандум по новому макрофину от ЕС, а в январе – получить первые €3 млрд – Шмыгаль

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Шмыгаль ожидает, что помощь от партнеров в следующем году позволит Украине перекрыть дефицит госбюджета в $38 млрд
Шмыгаль ожидает, что помощь от партнеров в следующем году позволит Украине перекрыть дефицит госбюджета в $38 млрд
Фото: kmu.gov.ua

Украина рассчитывает до конца этого года подписать меморандум по предоставлению €18 млрд макрофинансовой помощи от Европейского союза в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что это будет уже не "безусловный транш", как было в этом году, – получение помощи привязано к выполнению условий.

"Они, в частности, связаны с реформой корпоративного управления, введением принципов OECD, продолжением антикоррупционной реформы, реформы децентрализации, судебной реформы и так далее", – отметил Шмыгаль. 

По его словам, у Украины есть перспектива получения этих €18 млрд.

"Я думаю, мы его [меморандум] подпишем еще в этом году, а в первом квартале, в январе, мы уже ожидаем получить 3 млрд из этой макрофинансовой помощи от Евросоюза. Таковы наши политические договоренности и такова жизненная необходимость",  заявил Шмыгаль.

Кроме того, отметил премьер, еще не менее $10 млрд Украина рассчитывает получить в бюджет от США.

"Также работаем с МВФ, есть мониторинговая программа и перспектива получить широкую программу до конца первого квартала",  сказал глава правительства.

По прогнозам Шмыгаля, все эти деньги позволят Украине перекрыть общий дефицит государственного бюджета 2023 года в $38 млрд.

Контекст:

В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. 

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря  лидеры ЕС

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Теги: экономика, бюджет, меморандум, деньги, Европейский союз, транш, выплаты, финансы, Евросоюз, финансирование, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь, ЕС
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