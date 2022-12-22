Украина рассчитывает до конца года подписать меморандум по новому макрофину от ЕС, а в январе – получить первые €3 млрд – Шмыгаль

Он подчеркнул, что это будет уже не "безусловный транш", как было в этом году, – получение помощи привязано к выполнению условий.
"Они, в частности, связаны с реформой корпоративного управления, введением принципов OECD, продолжением антикоррупционной реформы, реформы децентрализации, судебной реформы и так далее", – отметил Шмыгаль.
По его словам, у Украины есть перспектива получения этих €18 млрд.
"Я думаю, мы его [меморандум] подпишем еще в этом году, а в первом квартале, в январе, мы уже ожидаем получить €3 млрд из этой макрофинансовой помощи от Евросоюза. Таковы наши политические договоренности и такова жизненная необходимость", – заявил Шмыгаль.
Кроме того, отметил премьер, еще не менее $10 млрд Украина рассчитывает получить в бюджет от США.
"Также работаем с МВФ, есть мониторинговая программа и перспектива получить широкую программу до конца первого квартала", – сказал глава правительства.
По прогнозам Шмыгаля, все эти деньги позволят Украине перекрыть общий дефицит государственного бюджета 2023 года в $38 млрд.
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.
14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря – лидеры ЕС.
По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.