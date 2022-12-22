Украина рассчитывает до конца года подписать меморандум по новому макрофину от ЕС, а в январе – получить первые €3 млрд – Шмыгаль

Шмыгаль ожидает, что помощь от партнеров в следующем году позволит Украине перекрыть дефицит госбюджета в $38 млрд Фото: kmu.gov.ua

Он подчеркнул, что это будет уже не "безусловный транш", как было в этом году, – получение помощи привязано к выполнению условий.

"Они, в частности, связаны с реформой корпоративного управления, введением принципов OECD, продолжением антикоррупционной реформы, реформы децентрализации, судебной реформы и так далее", – отметил Шмыгаль.

По его словам, у Украины есть перспектива получения этих €18 млрд.

"Я думаю, мы его [меморандум] подпишем еще в этом году, а в первом квартале, в январе, мы уже ожидаем получить €3 млрд из этой макрофинансовой помощи от Евросоюза. Таковы наши политические договоренности и такова жизненная необходимость", – заявил Шмыгаль.

Кроме того, отметил премьер, еще не менее $10 млрд Украина рассчитывает получить в бюджет от США.

"Также работаем с МВФ, есть мониторинговая программа и перспектива получить широкую программу до конца первого квартала", – сказал глава правительства.

По прогнозам Шмыгаля, все эти деньги позволят Украине перекрыть общий дефицит государственного бюджета 2023 года в $38 млрд.