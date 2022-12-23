Зеленский сообщил о возвращении на рабочее место

Ролик Зеленский опубликовал в Facebook.

"Я в кабинете, работаем для победы, всем хорошего дня, всех победим", – отметил он.

Вечернее обращение, обнародованное накануне, Зеленский записывал в Польше.

Контекст:

21 декабря Зеленский встретился с президентом США Джо Баденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США.

Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд". В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Возвращаясь в Украину 22 декабря, Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Встреча прошла в польском Жешуве, она длилась два часа. Зеленский рассказал Дуде о своей поездке в США, два лидера обсудили стратегические планы на 2023 год и двусторонние отношения Польши и Украины.

Для Зеленского это была первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины.