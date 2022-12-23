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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил о возвращении на рабочее место

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Зеленский опубликовал видео из рабочего кабинета
Зеленский опубликовал видео из рабочего кабинета
Скриншот: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский, который 21 декабря был с визитом в США, уже вернулся в Украину и находится на рабочем месте. Об этом он сообщил, сняв видео в своем кабинете.

Ролик Зеленский опубликовал в Facebook. 

"Я в кабинете, работаем для победы, всем хорошего дня, всех победим", – отметил он. 

Вечернее обращение, обнародованное накануне, Зеленский записывал в Польше

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/875722233463160/

Контекст:

21 декабря Зеленский встретился с президентом США Джо Баденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США. 

Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд". В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Возвращаясь в Украину 22 декабря, Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Встреча прошла в польском Жешуве, она длилась два часа. Зеленский рассказал Дуде о своей поездке в США, два лидера обсудили стратегические планы на 2023 год и двусторонние отношения Польши и Украины.

Для Зеленского это была первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, визит, встреча
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