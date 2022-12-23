Посольство США о визите Зеленского в Вашингтон: Отличная командная работа

Она подчеркнула, что ей повезло тесно сотрудничать с "сестрой-послом" Украины в США Оксаной Маркаровой, которая является "близким и ценным партнером".
"Организация визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, была отличной командной работой", – написала Бринк, опубликовав совместное фото с Маркаровой.
Lucky to work so closely with my sister ambassador - and close and valued partner - @OMarkarova, Ukraine’s Ambassador to the U.S. Supporting @ZelenskyyUa ’s visit to Washington, including the White House meeting between our two Presidents, was a great team effort. pic.twitter.com/coSXoi5sYy— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 22, 2022
Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".
В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.
Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.
В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.
Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".