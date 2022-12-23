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Посольство США о визите Зеленского в Вашингтон: Отличная командная работа

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Бринк опубликовала совместное фото с Маркаровой
Бринк опубликовала совместное фото с Маркаровой
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон стал результатом серьезной совместной работы дипломатов двух стран. Об этом в Twitter 22 декабря заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она подчеркнула, что ей повезло тесно сотрудничать с "сестрой-послом" Украины в США Оксаной Маркаровой, которая является "близким и ценным партнером".

"Организация визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, была отличной командной работой", – написала Бринк, опубликовав совместное фото с Маркаровой.

Контекст:

Зеленский прибыл в Вашингтон 21 декабря на военном самолете США. Его визит сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

В Белом доме Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В ходе выступления в Конгрессе США Зеленский назвал первой победой в борьбе против российской агрессии отсутствие страха перед оккупантами. Он отметил, что Россия нашла себе союзника – Иран, и призвал остановить их сейчас на территории Украины.

Зеленский также призвал Конгресс США наращивать помощь Украине и подчеркнул, что финансовая поддержка Украины – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

В конце выступления президент передал Конгрессу боевой флаг Украины из Бахмута, Зеленскому в ответ подарили флаг США.

Поездка в США 21 декабря – первый зарубежный визит Зеленского после начала полномасштабного российского вторжения. В Белом доме говорили, что Байден пригласил Зеленского в США, потому что развязанная Россией война в Украине "вступила в новую стадию".

Теги: США, Украина, посольство, посольство США, Вашингтон, посол США, Владимир Зеленский, дипломаты, Оксана Маркарова, визит, Бриджит Бринк
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