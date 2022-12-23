Посольство США о визите Зеленского в Вашингтон: Отличная командная работа

Она подчеркнула, что ей повезло тесно сотрудничать с "сестрой-послом" Украины в США Оксаной Маркаровой, которая является "близким и ценным партнером".

"Организация визита Владимира Зеленского в Вашингтон, включая встречу двух президентов в Белом доме, была отличной командной работой", – написала Бринк, опубликовав совместное фото с Маркаровой.