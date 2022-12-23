Зеленский летел в США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО – СМИ

Американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолет с Зеленским часть его пути в Вашингтон, отметили СМИ Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 22 декабря сообщила "Русская служба BBC".

Отмечается, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува и направился на северо-запад в сторону Великобритании.

Но, прежде чем он вошел в воздушное пространство Соединенного Королевства над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность, так как море патрулируют российские подводные лодки, подчеркнула "Русская служба BBC".

В то же время американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолет с Зеленским часть его пути, указала "Русская служба BBC".

После возвращения из США 22 декабря Зеленский в Польше встретился с президентом страны Анджеем Дудой.