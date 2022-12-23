Зеленский летел в США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО – СМИ

Об этом 22 декабря сообщила "Русская служба BBC".
Отмечается, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува и направился на северо-запад в сторону Великобритании.
Но, прежде чем он вошел в воздушное пространство Соединенного Королевства над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность, так как море патрулируют российские подводные лодки, подчеркнула "Русская служба BBC".
В то же время американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолет с Зеленским часть его пути, указала "Русская служба BBC".
После возвращения из США 22 декабря Зеленский в Польше встретился с президентом страны Анджеем Дудой.
Визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.
Активное участие в мерах безопасности, чтобы доставить Зеленского из Украины, а потом обратно в страну принимали США, сообщил CNN. В рамках поездки Зеленский сначала на поезде отправился в Польшу, его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк. В Вашингтон Зеленский вылетел из аэропорта Якенка под городом Жешув.
Это был первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.