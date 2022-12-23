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Зеленский летел в США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО – СМИ

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Американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолет с Зеленским часть его пути в Вашингтон, отметили СМИ
Американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолет с Зеленским часть его пути в Вашингтон, отметили СМИ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Президент Украины Владимир Зеленский добирался из Польши в Вашингтон на военном самолете США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО.

Об этом 22 декабря сообщила "Русская служба BBC".

Отмечается, что самолет, на борту которого, предположительно, находился Зеленский, взлетел из аэропорта Жешува и направился на северо-запад в сторону Великобритании.

Но, прежде чем он вошел в воздушное пространство Соединенного Королевства над Северным морем, самолет-разведчик НАТО просканировал местность, так как море патрулируют российские подводные лодки, подчеркнула "Русская служба BBC".

В то же время американский истребитель F-15, вылетевший с базы в Великобритании, сопровождал самолет с Зеленским часть его пути, указала "Русская служба BBC".

После возвращения из США 22 декабря Зеленский в Польше встретился с президентом страны Анджеем Дудой.

Контекст:

Визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности, чтобы Россия не смогла навредить.

Активное участие в мерах безопасности, чтобы доставить Зеленского из Украины, а потом обратно в страну принимали США, сообщил CNN. В рамках поездки Зеленский сначала на поезде отправился в Польшу, его сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк. В Вашингтон Зеленский вылетел из аэропорта Якенка под городом Жешув.

Это был первый зарубежный визит президента Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Польша, Великобритания, самолет, аэропорт, Вашингтон, воздушное пространство, Владимир Зеленский, истребители, президент, безопасность, визит
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