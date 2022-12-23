Визит Зеленского в США готовился в обстановке "сверхсекретности". Пилоты не знали, кто будет на борту, а украинский лидер не стал отменять поездку после утечки информации о ней – WP

Пилоты американского самолета только после появления Зеленского на борту узнали, что в США летит президент Украины Фото: Володимир Зеленський / Instagram

По информации The Washington Post, поездка украинского президента была организована за "считанные дни", о планах знала лишь небольшая группа представителей Белого дома и других высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена.

Издание пишет, что посол США Бриджит Бринк лично встречалась с помощниками Зеленского в Киеве, чтобы избежать утечек информации и других угроз безопасности. Отмечается, что большая часть контактов Белого дома по организации поездки также происходила напрямую с командой Зеленского.

WP отмечает, что "катализатором" визита стал телефонный разговор Байдена и Зеленского 11 декабря.

Собеседники издания уточнили, что до этого президент Украины в течение нескольких месяцев давал понять Байдену, что хотел бы совершить свою первую с начала вторжения зарубежную поездку именно в США. Однако, подчеркивают собеседники издания, ситуация с безопасностью в Украине делала такую поездку "почти невозможной" вплоть до декабря.

11 декабря Байден в телефонном разговоре с Зеленским, утверждает WP, рассказал президенту Украины о "хороших новостях", в том числе о реальной возможности передачи Украине системы ПВО Patriot и о "сигналах из Конгресса" о готовности поддержать пакет помощи Украине на сумму $45 млрд.

Представитель Белого дома сообщил изданию, что, скорее всего, именно известие о Patriot мотивировало Зеленского совершить поездку "как можно скорее".

14 декабря Белый дом направил Зеленскому официальное приглашение, через два дня президент Украины согласился совершить поездку. 18 декабря чиновники США узнали, что визит официально подтвержден и Зеленский прибудет в Вашингтон через три дня.

Лишь тогда, по информации WP, администрация Байдена предупредила небольшую группу лидеров Конгресса, включая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, чтобы они могли организовать выступление украинского лидера на специальном заседании обеих палат Конгресса США.

По данным WP, после визита в Бахмут Донецкой области Зеленский ненадолго вернулся в Киев, затем добрался поездом до польской границы, где пересел в автомобиль, организованный официальными лицами США для 90-минутной поездки в Жешув.

Издание акцентирует внимание на том, что Зеленский не отменил поездку, несмотря на то, что о ней стало известно преждевременно. За несколько часов до того, как президент пересек украинскую границу, издание Punchbowl News сообщило, что он планирует отправиться в Вашингтон.

Как пишет WP, американские чиновники, которые надеялись сохранить визит президента Украины в полном секрете до тех пор, пока он безопасно не покинет пределы Украины, предупредили об этом делегацию Зеленского, которая как раз находилась в пути. Однако украинский лидер сказал, что не рассматривал возможность отмены поездки.

Пилоты американского военного самолета, доставившего Зеленского из Жешува в Вашингтон, до последнего не знали о своем пассажире. Источник WP рассказал, что экипаж полагал, будто заберет Бринк и нескольких высокопоставленных украинских чиновников.

До тех пор, пока Зеленский не вышел к трапу самолета из американского автомобиля, пилоты не знали, что повезут в Вашингтон президента Украины. Прямой перелет из Польши в США занял 11 часов. Президент Украины провел в США девять с половиной часов, уточняет издание.

Члены Конгресса США до последнего ничего не знали о выступлении Зеленского. В итоге визит украинского лидера застиг законодателей врасплох: многие из них уже уехали из Вашингтона на рождественские праздники и вернулись (об этом просила и Пелоси), чтобы послушать речь украинского лидера лично.

Сверхсекретное планирование поездки в политическом смысле "окупилось как для Зеленского, так и для Байдена", пишет WP. Приезд президента Украины дал американскому лидеру "прекрасную возможность сохранить импульс" поддержки Украины, которая стала определяющим делом его президентства.

Президенту Украины же визит, по мнению издания, обеспечил шанс наглядно показать соотечественникам, что и сам Зеленский, и украинский народ "пользуются поддержкой самой влиятельной страны мира".

Ранее CNN сообщал, что визит Зеленского в Вашингтон сопровождался усиленными мерами безопасности. "Русская служба BBC" добавляла, что Зеленский добирался из Польши в Вашингтон на военном самолете США в сопровождении истребителя F-15 и самолета-разведчика НАТО.