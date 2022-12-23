Украина откроет новые посольства в 10 странах Африки – Зеленский

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.

"Уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию торгового дома Украина – Африка с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран Африканского континента, – рассказал Зеленский. – В дополнение к существующему представительству Украины в 10 странах Африки – вместе с новыми посольствами и торговыми домами – мы должны достичь представления в 30 странах Африканского континента".

По словам президента, глобальный рост и международная стабильность "немыслимы без отношений с Африкой и другими частями Глобального Юга" – Латинской Америкой, Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии, регионом островов Индийского и Тихого океанов.

"Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом из этих регионов, и роль дипломатического корпуса Украины будет определяющей. Нужны паспорта отношений Украины с каждой страной, как это сделано сегодня нами со странами Африки", – резюмировал Зеленский.