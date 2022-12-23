Украина откроет новые посольства в 10 странах Африки – Зеленский

Видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента.
"Уже определены 10 государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию торгового дома Украина – Африка с открытием его представительств в столицах наиболее перспективных стран Африканского континента, – рассказал Зеленский. – В дополнение к существующему представительству Украины в 10 странах Африки – вместе с новыми посольствами и торговыми домами – мы должны достичь представления в 30 странах Африканского континента".
По словам президента, глобальный рост и международная стабильность "немыслимы без отношений с Африкой и другими частями Глобального Юга" – Латинской Америкой, Индией, Китаем и странами Юго-Восточной Азии, регионом островов Индийского и Тихого океанов.
"Украина должна найти формат своего лидерства в стратегических процессах в каждом из этих регионов, и роль дипломатического корпуса Украины будет определяющей. Нужны паспорта отношений Украины с каждой страной, как это сделано сегодня нами со странами Африки", – резюмировал Зеленский.
20 июня во время выступления на заседании Бюро ассамблеи Африканского союза Зеленский заявил, что начал новую политику Украины в отношении Африки. "Именно во время моей каденции была утверждена первая стратегия развития отношений Украины с государствами Африки. Будет активизирован диалог со всеми странами континента. В ближайшее время заработает и специальный представитель Украины по Африке", – сказал он.
10 июля Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
12 июля президент назначил специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке. Должность занял дипломат Максим Субх.
Также Зеленский провел ряд переговоров с африканскими лидерами (по данным МИД Украины на 18 октября, с начала года их было 17). В частности, 4 августа Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало.
Украина заинтересована в развитии отношений с африканскими странами и хочет организовать саммит Украина – Африка, заявил Зеленский в конце октября.