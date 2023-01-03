Из-за деструктивной позиции РФ в очереди на инспекцию ждет 96 судов – участников "зерновой инициативы" – АМПУ

В администрации подчеркнули, что внедрение электронной очереди для проходящих к портам Большой Одессы судов по аналогии с портами Дуная позволило оптимизировать и сделать прозрачным планирование логистики, но не способно решить главную причину задержки зерновозов – проблему инспекции судов в Босфоре российской стороной.

По данным АМПУ, загруженность портов Большой Одессы сейчас меньше 50%, тогда как в очереди на загрузку украинской агропродукцией ожидает 96 судов.

"Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе "зернового коридора" есть деструктивная позиция России. Именно из-за нее при прохождении контроля в Босфоре вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально осуществляется инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход", – сообщил глава АМПУ Алексей Востриков.

Он напомнил, что осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но сейчас ситуация повторяется.

В АМПУ подчеркнули, что блокировка РФ работы "зернового коридора" обсуждается на ежедневных отраслевых совещаниях и еженедельных совещаниях с участниками агрорынка. Кроме того, Украина направила партнерам по "зерновой" инициативе – ООН и Турции –обращение с просьбой увеличить количество ежедневных инспекций судов.

В Мининфраструктуры Украины уточнили, что из 96 судов в очереди в Босфоре 69 судов – пустые под загрузку, а 25 – уже загружены агропродукцией.

"Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года", – говорится в сообщении.

Всего с 1 августа из портов Украины вышло 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, добавили в министерстве.