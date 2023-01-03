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Из-за деструктивной позиции РФ в очереди на инспекцию ждет 96 судов – участников "зерновой инициативы" – АМПУ

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Россия системно саботирует работу "зернового коридора", сообщают украинские чиновники
Россия системно саботирует работу "зернового коридора", сообщают украинские чиновники
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook (архив)

В очереди на контроль в Босфоре ожидает 96 судов, участвующих в "зерновой инициативе", и эта "пробка" будет расти, если не ускорить инспекцию транспорта, которую замедляет РФ. Об этом сообщили 2 января на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ).

В администрации подчеркнули, что внедрение электронной очереди для проходящих к портам Большой Одессы судов по аналогии с портами Дуная позволило оптимизировать и сделать прозрачным планирование логистики, но не способно решить главную причину задержки зерновозов – проблему инспекции судов в Босфоре российской стороной.

По данным АМПУ, загруженность портов Большой Одессы сейчас меньше 50%, тогда как в очереди на загрузку украинской агропродукцией ожидает 96 судов.

"Какие бы эффективные инструменты планирования мы ни внедряли, в работе "зернового коридора" есть деструктивная позиция России. Именно из-за нее при прохождении контроля в Босфоре вместо необходимых 24–30 судов в сутки (в равных долях на вход и на выход) реально осуществляется инспекция в среднем только трех с половиной судов на вход и трех – на выход", – сообщил глава АМПУ Алексей Востриков.

Он напомнил, что осенью очередь в Босфоре достигла более чем 150 судов, которые ожидали захода в украинские порты более 30 суток. Тогда эту проблему удалось решить вместе с ООН и Турцией, но сейчас ситуация повторяется.

В АМПУ подчеркнули, что блокировка РФ работы "зернового коридора" обсуждается на ежедневных отраслевых совещаниях и еженедельных совещаниях с участниками агрорынка. Кроме того, Украина направила партнерам по "зерновой" инициативе – ООН и Турции обращение с просьбой увеличить количество ежедневных инспекций судов.

В Мининфраструктуры Украины уточнили, что из 96 судов в очереди в Босфоре 69 судов – пустые под загрузку, а 25 – уже загружены агропродукцией.

"Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций. Суда ожидают в среднем больше месяца. Впрочем, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года",  говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02nvAWf7pt9csX4NEAMh6asWaoDAQoq5MRxf8Sf473dRoQ6yrfYYAFWrYaDeXn6fXtl

Всего с 1 августа из портов Украины вышло 620 судов, экспортировавших 16,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки, добавили в министерстве. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Украинские власти неоднократно заявляли о саботаже Россией работы "зернового коридора". Из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца, сообщали в конце декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. 

Теги: Россия, Турция, продукты, экспорт, война России против Украины, пшеница, Босфор, Мининфраструктуры, корабли, морские порты Украины, зерно
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