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"Зерновая инициатива". За два дня из портов Украины вышли девять судов, в Босфоре ждут инспекции еще 99

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Танкер Eurochampion доставляет масло в Индию
Танкер Eurochampion доставляет масло в Индию
Фото: Міністерство інфраструктури України / Facebook

За последние два дня в рамках "зерновой инициативы" из украинских портов вышли девять судов с 390 тыс. тонн продовольствия для стран Азии, Африки и Европы. Об этом пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проинформировала в Facebook.

Среди этих судов – балкеры Alanda Star и SSI Privilege с 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер Eurochampion, который доставляет 45 тыс. тонн масла в Индию. 

"Порты "Большой Одессы" загружают более 860 тыс. тонн агропродукции на 24 судна. Далее – ожидание инспекции Совместного координационного центра. Сегодня в Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 – на заход портов под загрузку, 27 – уже с украинской агропродукцией", – говорится в релизе. 

Согласно сообщению, из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца. 

"Это – результат целенаправленных действий делегации РФ в СКЦ, цель которых – замедлить процесс инспекций судов. Сначала они сократили количество инспекционных групп до трех, теперь начали затягивать время самих инспекций. Представители России начали проверять даже показатели, не предусмотренные документами СКЦ и не имеющие никакого отношения к предмету проверки (например, хорошо ли работают судебные агрегаты, сколько топлива и прочее). При таком алгоритме проверка одного судна занимает от четырех часов. Это непродуктивно и способствует увеличению очереди. Увеличение очереди – это уменьшение объема экспорта агропродукции из наших портов и миллионные убытки для грузовладельцев из-за простоев", – заявил замглавы ведомства Юрий Васьков. 

В министерстве добавили, что 25 декабря вместо 10 запланированных инспекций состоялось шесть, тогда как для стабильной работы "зернового коридора" необходимо проводить 12 проверок в день.

"Сейчас по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 93 тыс. тонн агропродукции. С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – резюмировали авторы релиза.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Одесса, Турция, Индонезия, пшеница, Босфор, инфраструктура, проверки, зерно
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