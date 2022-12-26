"Зерновая инициатива". За два дня из портов Украины вышли девять судов, в Босфоре ждут инспекции еще 99

Среди этих судов – балкеры Alanda Star и SSI Privilege с 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер Eurochampion, который доставляет 45 тыс. тонн масла в Индию.

"Порты "Большой Одессы" загружают более 860 тыс. тонн агропродукции на 24 судна. Далее – ожидание инспекции Совместного координационного центра. Сегодня в Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 – на заход портов под загрузку, 27 – уже с украинской агропродукцией", – говорится в релизе.

Согласно сообщению, из-за действий РФ некоторые суда ожидают проверки в водах Турции больше месяца.

"Это – результат целенаправленных действий делегации РФ в СКЦ, цель которых – замедлить процесс инспекций судов. Сначала они сократили количество инспекционных групп до трех, теперь начали затягивать время самих инспекций. Представители России начали проверять даже показатели, не предусмотренные документами СКЦ и не имеющие никакого отношения к предмету проверки (например, хорошо ли работают судебные агрегаты, сколько топлива и прочее). При таком алгоритме проверка одного судна занимает от четырех часов. Это непродуктивно и способствует увеличению очереди. Увеличение очереди – это уменьшение объема экспорта агропродукции из наших портов и миллионные убытки для грузовладельцев из-за простоев", – заявил замглавы ведомства Юрий Васьков.

В министерстве добавили, что 25 декабря вместо 10 запланированных инспекций состоялось шесть, тогда как для стабильной работы "зернового коридора" необходимо проводить 12 проверок в день.

"Сейчас по "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 93 тыс. тонн агропродукции. С 1 августа из портов "Большой Одессы" вышли 594 судна, которые экспортировали 15,5 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки", – резюмировали авторы релиза.