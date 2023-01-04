В 2022 году Украина экспортировала почти 100 млн тонн товаров на $44,1 млрд

По сравнению с 2021 годом стоимость экспорта в 2022-м сократилась на 35% Фото: depositphotos.com

По сравнению с 2021 годом стоимость экспорта сократилась на 35%, а физические объемы – на 38,4%.

"Тем не менее в условиях войны это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции (из которых 16,3 млн тонн – через "зерновой коридор"). Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план", – отметил Качка.

Среди товаров лидером по финансам (и по объему) является кукуруза. Ее экспорт составил 24,99 млн тонн, стоимость – $5,94 млрд. Это на 1% больше, чем в 2021 году.

На втором месте по стоимости экспорта – подсолнечное масло ($5,46 млрд). Сокращение по сравнению с 2021 годом в финансах – 14,4%, а в объемах – 16,3% (4,29 млн тонн).

В топ-10 самых экспортируемых товаров также попали семена подсолнечника – 2,7 млн тонн стоимостью $1,255 млрд, что в 33 раза больше, чем в прошлом году.

Железная руда хоть и осталась в топе с экспортом 23,9 млн тонн на сумму $2,9 млрд, но упала на 45,9% в объемах и на 57,8% в стоимости. Причина в том, что морские порты для руды и других промышленных товаров закрыты, а цены и спрос сокращаются из-за опасений рецессии.

Пшеницы удалось экспортировать 11,2 млн тонн на $2,6 млрд. Если сравнить с 2021 годом, то экспорт сократился на 44,1% в объеме и 44,7% – в финансах.

Один из традиционных лидеров промышленного экспорта – провода изолированные – заработал $1,32 млрд. Это на 16,4% меньше, чем в 2021 году, что связано также и с сокращением объема экспорта на 13,6% (65,9 тыс. тонн).

Следующие в рейтинге – полуфабрикаты из стали и горячекатаный прокат. Падение в объемах за год составило -72%. Общий объем экспорта полуфабрикатов – 1,9 млн тонн стоимостью $1,1 млрд, а горячекатаного проката – 1,3 млн тонн стоимостью $1 млрд.

Физический объем экспорта сои увеличился на 81,6% и составил 1,99 млн тонн. Стоимость – $862 млн, что на 42% больше, чем в прошлом году.

Мяса птицы экспортировали на 10% меньше – 413 тыс. тонн, но это принесло на 19% больше выручки – $852 млн.