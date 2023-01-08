Украинская армия уничтожила российский вертолет – Воздушные силы ВСУ

По данным ВСУ, вертолет сбили на востоке Украины Фото: wikipedia.org (архив)

"Воины ЗРК (зенитно-ракетного комплекса. – "ГОРДОН") С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11.00 до 14.00 на восточном направлении уничтожили вражеский вертолет (предположительно, Ка-52) и БПЛА "Орлан-10", который пытался вести разведку наших позиций", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня о сбитом российском беспилотнике сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, БПЛА сбили военнослужащие воздушного командования "Восток".