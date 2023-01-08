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Украинская армия уничтожила российский вертолет – Воздушные силы ВСУ

По данным ВСУ, вертолет сбили на востоке Украины
По данным ВСУ, вертолет сбили на востоке Украины
Фото: wikipedia.org (архив)

8 января на востоке Украины Вооруженные силы Украины уничтожили вертолет Ка-52 российских оккупантов. Об этом в Facebook проинформировало командование Воздушных сил ВСУ.

"Воины ЗРК (зенитно-ракетного комплекса. – "ГОРДОН") С-300В1 воздушного командования "Центр" с 11.00 до 14.00 на восточном направлении уничтожили вражеский вертолет (предположительно, Ка-52) и БПЛА "Орлан-10", который пытался вести разведку наших позиций", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/pfbid0NZKMPqZJJZfjHTkiW5Jyi69w1D2F7yV9WsbVUSZg4YA6xMMDgeHxyz2TpDtjbtDrl

Ранее сегодня о сбитом российском беспилотнике сообщал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его данным, БПЛА сбили военнослужащие воздушного командования "Восток".

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 8 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 111 170 человек личного состава и 1849 российских беспилотников оперативно-тактического уровня.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Вооруженные силы Украины, вертолет, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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