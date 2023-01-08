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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 430 оккупантов, три танка и пять беспилотников – Генштаб ВСУ

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Украинские военные ликвидировали еще несколько сотен оккупантов
Украинские военные ликвидировали еще несколько сотен оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны ликвидировали около 111 170 российских оккупантов, из них 430 – за последние сутки. Об этом сообщил Генштаб ВВСУ 8 января в Facebook.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 3069 (+3);
  • боевые бронированные машины – 6130 (+5);
  • артиллерийские системы – 2065 (+3);
  • РСЗО – 431;
  • средства ПВО – 217;
  • самолеты – 285;
  • вертолеты – 272;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1849 (+5);
  • крылатые ракеты – 723;
  • корабли / катера – 16;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 4801 (+3);
  • специальная техника – 183 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Y26fRUjuCSwQZmEYZJkSGnTC79oT7HrQnq1M7kiRsZaE2YCR4dQBGrj1BTHDdDWLl

Теги: Генштаб ВСУ, военная техника, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
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