ВСУ ликвидировали сына кадыровского чиновника, который воевал под Запорожьем

Он воевал в качестве добровольца на стороне России в Украине. Смерть сына подтвердил его отец Абубакар Заураев, боевика похоронили в Чечне.
"Кавказ.Реалии", который ведет мониторинг сообщений об убитых в ходе агрессии РФ уроженцах регионов Северного Кавказа и юга России, отмечает, что в списке уже почти 2 тыс. имен, и эти данные лишь частично отражают потери армии оккупантов.
В начале декабря Кадыров сообщал в Telegram, что у него появился "представитель" в Запорожской, а также Херсонской областях. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, он отправил на оккупированную часть Запорожской области своего племянника Хасана Ибрагимова, которому поручили "кошмарить" гражданское население и контролировать местных гауляйтеров.
Подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.