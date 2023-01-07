ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали сына кадыровского чиновника, который воевал под Запорожьем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадыровцы воюют в Украине с первых дней полномасштабного вторжения
Кадыровцы воюют в Украине с первых дней полномасштабного вторжения
Фото: kavkazr.com

В Запорожской области украинские военные ликвидировали 34-летнего Джамбулата Заураева, сына представителя главы Чечни в Ханты-Мансийском автономном округе России. Об этом 5 января сообщил "Кавказ.Реалии".

Он воевал в качестве добровольца на стороне России в Украине. Смерть сына подтвердил его отец Абубакар Заураев, боевика похоронили в Чечне.

"Кавказ.Реалии", который ведет мониторинг сообщений об убитых в ходе агрессии РФ уроженцах регионов Северного Кавказа и юга России, отмечает, что в списке уже почти 2 тыс. имен, и эти данные лишь частично отражают потери армии оккупантов.

В начале декабря Кадыров сообщал в Telegram, что у него появился "представитель" в Запорожской, а также Херсонской областях. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, он отправил на оккупированную часть Запорожской области своего племянника Хасана Ибрагимова, которому поручили "кошмарить" гражданское население и контролировать местных гауляйтеров.

Контекст:

Подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
Свитолина спустя почти три месяца после родов возобновила пробежки
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (332329)
2
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (161130)
3
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (105922)
4
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (91529)
5
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (79475)
6
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (76851)
7
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (73690)
8
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (71492)
 
 
 
 