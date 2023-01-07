ВСУ ликвидировали сына кадыровского чиновника, который воевал под Запорожьем

Он воевал в качестве добровольца на стороне России в Украине. Смерть сына подтвердил его отец Абубакар Заураев, боевика похоронили в Чечне.

"Кавказ.Реалии", который ведет мониторинг сообщений об убитых в ходе агрессии РФ уроженцах регионов Северного Кавказа и юга России, отмечает, что в списке уже почти 2 тыс. имен, и эти данные лишь частично отражают потери армии оккупантов.

В начале декабря Кадыров сообщал в Telegram, что у него появился "представитель" в Запорожской, а также Херсонской областях. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, он отправил на оккупированную часть Запорожской области своего племянника Хасана Ибрагимова, которому поручили "кошмарить" гражданское население и контролировать местных гауляйтеров.