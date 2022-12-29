Кадырова на "прямой линии" засыпали вопросами бойцы батальона "Ахмат", которым не платят. Глава Чечни их проигнорировал

Программа длилась более 2,5 часов, Кадыров ответил на десятки вопросов, в том числе о любимых фильмах, бродячих собаках и лучших способах воспитать сыновей. При этом в комментариях к трансляции в YouTube появились десятки вопросов о проблемах ахматовцев, но глава Чечни их проигнорировал.
"Рамзан Ахматович! Добровольцам, служившим в зоне СВО с 23 июня по 23 сентября, до сих пор не оплатили заслуженные суточные и боевые выходы. Просьба разобраться", – написал пользователь Дэн.
"Своих не бросаем?! Кинули добровольцев сначала в самую жопу, а потом – на деньги, [тех], кто выжил. Вот это реальная сущность спецназа "Ахмат", говорю от лица бойцов "Ахмата", – говорится в сообщении под ником "Алексей".
Кадыров не отреагировал на них и после того, как ведущий напомнил ему о планшете, где чеченский политик мог читать комментарии и выбирать вопросы. "Добровольцев", участвующих в войне, глава Чечни упомянул лишь один раз, заявив, что в республике "много желающих и они всем обеспечены".
"В конце мы поднимем флаг победы в Киеве", – сказал Кадыров.
Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.
13 марта в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле Киевской области.
Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.
В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.
"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.
В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.