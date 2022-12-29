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Кадырова на "прямой линии" засыпали вопросами бойцы батальона "Ахмат", которым не платят. Глава Чечни их проигнорировал

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Глава Чечни заявил, что в республике много желающих и они всем обеспечены
Глава Чечни заявил, что в республике много желающих и они всем обеспечены
Фото: ЕРА

Чеченские боевики, которые принимают участие во вторжении России в Украину, не получают обещанных денег. Об этом стало известно из обращений участников батальона "Ахмат" на "прямую линию", которую глава Чечни Рамзан Кадыров провел 29 декабря на телеканале "Грозный".

Программа длилась более 2,5 часов, Кадыров ответил на десятки вопросов, в том числе о любимых фильмах, бродячих собаках и лучших способах воспитать сыновей. При этом в комментариях к трансляции в YouTube появились десятки вопросов о проблемах ахматовцев, но глава Чечни их проигнорировал.

"Рамзан Ахматович! Добровольцам, служившим в зоне СВО с 23 июня по 23 сентября, до сих пор не оплатили заслуженные суточные и боевые выходы. Просьба разобраться", – написал пользователь Дэн.

"Своих не бросаем?! Кинули добровольцев сначала в самую жопу, а потом – на деньги, [тех], кто выжил. Вот это реальная сущность спецназа "Ахмат", говорю от лица бойцов "Ахмата", – говорится в сообщении под ником "Алексей".

Кадыров не отреагировал на них и после того, как ведущий напомнил ему о планшете, где чеченский политик мог читать комментарии и выбирать вопросы. "Добровольцев", участвующих в войне, глава Чечни упомянул лишь один раз, заявив, что в республике "много желающих и они всем обеспечены".

"В конце мы поднимем флаг победы в Киеве", – сказал Кадыров.

Контекст:

Кадыров является сторонником политики президента РФ Владимира Путина, в частности, развязанной Россией агрессивной войны в Украине. Глава Чечни неоднократно делал заявления в поддержку вторжения РФ, сообщал о взятии оккупантами тех или иных украинских населенных пунктов, публично обращался к руководству Украины с предложениями о капитуляции.

13 марта в сети появился ролик, в котором Кадыров с чеченскими бойцами якобы находится в Украине. 14 марта Кадыров опубликовал обращение к украинцам, в котором заявил, что видео якобы было снято в Гостомеле Киевской области.

Однако 16 марта журналисты "Украинской правды" выяснили, что Кадырова в Украине не было. Во время заявления о приезде в Украину он находился в Грозном.

В то же время подчиненные Кадырову чеченские военные российской армии (также известные как кадыровцы) в Украине были с первых дней полномасштабного вторжения. Они потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный, сообщило "Радіо Свобода" со ссылкой на контрразведку СБУ.

"Слідство.Інфо" выяснило, что кадыровцы снимали в Мариуполе Донецкой области постановочные видео, находясь при этом на окраинах города недалеко от российской границы.

В СБУ задокументировали, что в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций на территории Украины, а также отдавал приказы.

Теги: Чечня, Рамзан Кадыров, наемники, война России против Украины
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