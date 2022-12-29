Кадырова на "прямой линии" засыпали вопросами бойцы батальона "Ахмат", которым не платят. Глава Чечни их проигнорировал

Глава Чечни заявил, что в республике много желающих и они всем обеспечены Фото: ЕРА

Программа длилась более 2,5 часов, Кадыров ответил на десятки вопросов, в том числе о любимых фильмах, бродячих собаках и лучших способах воспитать сыновей. При этом в комментариях к трансляции в YouTube появились десятки вопросов о проблемах ахматовцев, но глава Чечни их проигнорировал.

"Рамзан Ахматович! Добровольцам, служившим в зоне СВО с 23 июня по 23 сентября, до сих пор не оплатили заслуженные суточные и боевые выходы. Просьба разобраться", – написал пользователь Дэн.

"Своих не бросаем?! Кинули добровольцев сначала в самую жопу, а потом – на деньги, [тех], кто выжил. Вот это реальная сущность спецназа "Ахмат", говорю от лица бойцов "Ахмата", – говорится в сообщении под ником "Алексей".

Кадыров не отреагировал на них и после того, как ведущий напомнил ему о планшете, где чеченский политик мог читать комментарии и выбирать вопросы. "Добровольцев", участвующих в войне, глава Чечни упомянул лишь один раз, заявив, что в республике "много желающих и они всем обеспечены".

"В конце мы поднимем флаг победы в Киеве", – сказал Кадыров.