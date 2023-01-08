Зеленский сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара

Зеленский сообщил, что Сырский сегодня объехал позиции ВСУ в районе Бахмута и Соледара и "на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны" Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что за прошедшую неделю ситуация на фронте существенно не изменилась.

"Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте", – сказал он.

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару, рассказал Зеленский.

"Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам, – добавил Зеленский. – Надо понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий в целом. Я благодарю всех наших защитников и защитниц, которые действуют именно так, осознают, что их личная устойчивость, их личная прочность и результативность дают устойчивость, прочность и результативность всему государству. Мы обороняем все государство, где бы за него не происходили бои".