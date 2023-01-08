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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара

Зеленский сообщил, что Сырский сегодня объехал позиции ВСУ в районе Бахмута и Соледара и "на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны"
Зеленский сообщил, что Сырский сегодня объехал позиции ВСУ в районе Бахмута и Соледара и "на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны"
Фото: president.gov.ua

Бахмут и Соледар Донецкой области – одно из наиболее кровавых мест на фронте, оба города частично разрушены оккупантами (Соледар в большей степени). Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем вечернем обращении, опубликованном 8 января.

Зеленский отметил, что за прошедшую неделю ситуация на фронте существенно не изменилась. 

"Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело. Нет такого клочка земли возле этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте", – сказал он. 

Сегодня командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил позиции украинских военных, которые обороняются на подступах к Бахмуту и Соледару, рассказал Зеленский. 

"Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, перебрасывание дополнительных подразделений. И усиление огня по оккупантам, – добавил Зеленский. – Надо понимать, что все наши позиции, все наши действия в обороне взаимосвязаны, и от устойчивости и эффективности действий в каждой точке фронта зависит устойчивость и эффективность действий в целом. Я благодарю всех наших защитников и защитниц, которые действуют именно так, осознают, что их личная устойчивость, их личная прочность и результативность дают устойчивость, прочность и результативность всему государству. Мы обороняем все государство, где бы за него не происходили бои". 

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал Сырский 4 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Соледар, Владимир Зеленский, наступление, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский
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