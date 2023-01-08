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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: На востоке ситуация сложная. Очень тяжело в Соледаре

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Маляр: На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых наступает враг
Маляр: На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Ситуация на востоке Украины сложная, российские оккупанты пытаются выйти на админграницы Донецкой области. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram 8 января.

"На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия, чтобы выйти на админграницы Донецкой области или по крайней мере с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт", – написала она.

Маляр отметила, что сейчас "очень тяжело" в Соледаре.

"Большая часть нашей армии на сегодня – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей высокой цели – сохранить государство и победить", – заявила замминистра.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Соледар, Анна Маляр, война России против Украины
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