Маляр: На востоке ситуация сложная. Очень тяжело в Соледаре

Маляр: На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг Фото: Ганна Маляр / Facebook

"На востоке ситуация сложная. На некоторых участках Донецкой области мы понемногу, шаг за шагом, продвигаемся вперед. А на некоторых – наступает враг. Наступает не только регулярная армия, но и частные. Сконцентрировали они там немалые усилия, чтобы выйти на админграницы Донецкой области или по крайней мере с пропагандистской целью захватить хоть какой-нибудь населенный пункт", – написала она.

Маляр отметила, что сейчас "очень тяжело" в Соледаре.

"Большая часть нашей армии на сегодня – это мобилизованные, то есть непрофессиональные военные. И мы как морально взрослое общество должны понимать, что до недавнего времени гражданские люди проходят чрезвычайно сложное как моральное, так и физическое испытание реалиями войны. Все люди разные, потому и испытания проходят по-разному. Но все это ради нашей общей высокой цели – сохранить государство и победить", – заявила замминистра.