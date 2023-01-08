Расстрел перед строем, скандал с генералом, кровь из ушей, невероятные потери россиян. Интервью Бацман с командиром батальона "Свобода" Кузыком

Во время интервью Кузык говорил о:

Кузык – один из самых влиятельных украинских военных по версии украинского журнала "НВ". Он родился 1 августа 1979 года в Киеве. Окончил Киевскую академию водного транспорта по специальности "экономика" и Киевский институт инвестиционного менеджмента.

С 2007 году является членом ВО "Свобода". От этой политсилы избирался депутатом Броварского городского совета и Киевского городского совета. В 2014 году работал главой районной государственной администрации Деснянского района Киева.

В 2014 году воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь". Получил ранение.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возглавил добровольческий батальон "Свобода", который позднее вошел в состав 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, и после освобождения Киевской области отправился воевать в Донецкую область.