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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Расстрел перед строем, скандал с генералом, кровь из ушей, невероятные потери россиян. Интервью Бацман с командиром батальона "Свобода" Кузыком

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с командиром добровольческого батальона "Свобода", который сейчас сражается на передовой в Бахмуте, Петром Кузиком.

Во время интервью Кузык говорил о:

  • профессионализме украинских военных и руководства армии,
  • о приезде президента Украины Владимира Зеленского на фронт,
  • отличиях украинской и российской армии по отношению к солдатам,
  • ключевых принципах атаки россиян: "Их задача умереть или выполнить приказ",
  • самой большой проблеме для ВСУ в Соледаре и Бахмуте, ситуации на линии столкновения: "Бои постоянные, семь – девять штурмов в сутки", 
  • как "вагнеровцы" удерживают своих солдат на позициях,
  • об отношении российских солдат к своим погибшим сослужитвцам: "Убитого россияне не хоронят, а сдирают с него теплую одежду",
  • принципиальной разнице между войной 2014 и 2022 годов,
  • чего украинским силам не хватает больше всего и когда будет перелом в войне.

Кузык – один из самых влиятельных украинских военных по версии украинского журнала "НВ". Он родился 1 августа 1979 года в Киеве. Окончил Киевскую академию водного транспорта по специальности "экономика" и Киевский институт инвестиционного менеджмента.

С 2007 году является членом ВО "Свобода". От этой политсилы избирался депутатом Броварского городского совета и Киевского городского совета. В 2014 году работал главой районной государственной администрации Деснянского района Киева. 

В 2014 году воевал на востоке Украины в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь". Получил ранение.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возглавил добровольческий батальон "Свобода", который позднее вошел в состав 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины, и после освобождения Киевской области отправился воевать в Донецкую область.

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