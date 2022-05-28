​Командир батальона "Свобода" Кузык: Когда первый танк подожгли, радовались, а потом устали считать потери врага

"Честно говоря, когда первый танк подожгли, очень радовались, а потом устали считать. Возможно, это звучит бравурно, но это правда. Считаем только наши потери. Вражескую пехоту перестали считать на второй день. Не интересует. [Российские] командиры их не жалеют, это для них пушечное мясо", – рассказал собеседник.

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью

Он подчеркнул, что украинские бойцы сражаются, не жалея себя.

"На передовой уничтожаем врага. Более прямого контакта с врагом, чем мы имеем, не бывает. У нас не просто передовая. Мы и в минус заходили, контратаковали, мы – военные. Нам ставят задачу – мы ее выполняем. Мы сейчас в самом аду, на передке. К примеру, 9 мая мы готовились и остановили наступление. Уже 10 мая они отомстили – по нашему подразделению нанесли массированный удар. За всю историю войны не помню таких плотных артиллерийских обстрелов. Коллеги посчитали: только по нашим позициям было около 500 обстрелов и больше в час. Мы удержали позиции очень дорогой ценой – два товарища героически погибли, когда отражали танковые атаки, около полутора десятка человек получили ранения. Они отказались уходить с позиций", – отметил Кузык.

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