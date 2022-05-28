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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир батальона "Свобода" Кузык: Когда первый танк подожгли, радовались, а потом устали считать потери врага

Кузык: Потери вражеской пехоты перестали считать на второй день. Не интересует
Кузык: Потери вражеской пехоты перестали считать на второй день. Не интересует
Фото: svoboda.army

Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал командир добровольческого батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

"Честно говоря, когда первый танк подожгли, очень радовались, а потом устали считать. Возможно, это звучит бравурно, но это правда. Считаем только наши потери. Вражескую пехоту перестали считать на второй день. Не интересует. [Российские] командиры их не жалеют, это для них пушечное мясо", – рассказал собеседник.

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью

Он подчеркнул, что украинские бойцы сражаются, не жалея себя.

"На передовой уничтожаем врага. Более прямого контакта с врагом, чем мы имеем, не бывает. У нас не просто передовая. Мы и в минус заходили, контратаковали, мы – военные. Нам ставят задачу – мы ее выполняем. Мы сейчас в самом аду, на передке. К примеру, 9 мая мы готовились и остановили наступление. Уже 10 мая они отомстили – по нашему подразделению нанесли массированный удар. За всю историю войны не помню таких плотных артиллерийских обстрелов. Коллеги посчитали: только по нашим позициям было около 500 обстрелов и больше в час. Мы удержали позиции очень дорогой ценой – два товарища героически погибли, когда отражали танковые атаки, около полутора десятка человек получили ранения. Они отказались уходить с позиций", – отметил Кузык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бои с российской оккупационной армией на востоке Украины достигли максимальной интенсивности. "Обстановка остается сложной. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях", – сообщила она.

По данным Генштаба ВСУ на 28 мая, ликвидировали около 30 тыс. российских оккупантов. Среди других потерь войск РФ 1330 танков, 207 самолетов, 174 вертолетов, 628 артиллерийских систем, 98 систем ПВО, другое вооружение и техника.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, война, военные, оккупация, Рубежное, обстрелы, Анна Маляр, батальоны, война России против Украины, интервью, Петр Кузык
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