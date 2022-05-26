ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир батальона "Свобода" Кузык: Россияне не могут взять украинские города, поэтому, как в Алеппо, просто ровняют все дома с землей

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Кузык: Уверяю, ни на сантиметр никто не смог продавить нашу территорию
Кузык: Уверяю, ни на сантиметр никто не смог продавить нашу территорию
Фото: svoboda.army

В интервью изданию "ГОРДОН" командир добровольческого батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузык рассказал, что происходит сейчас в районе Рубежного в Луганской области.

"Очень большая интенсивность боевых действий. Россияне не могут взять города, поэтому, как в Алеппо, просто ровняют все дома с землей. [Возле Рубежного] то отбиваем атаки, то пытаемся идти в наступление. Динамичная работа. Тактика врага такова: три-четыре часа обстреливают наши позиции, потом идет атака – мы уничтожаем пехоту, потом идут российские танки – либо мы их уничтожаем, либо они вынуждены отступать, чтобы их не сожгли. Затем снова обстрел, атака, танковая атака и дальше по кругу. Уверяю, ни на сантиметр никто не смог продавить нашу территорию", – сообщил Кузык.

По его словам, войска оккупантов предпринимали попытки окружить украинских бойцов.

"Россияне поняли, что не пробивают наши позиции в лоб, попытались обойти с фланга. Утром мы оказались в окружении. Получили приказ выходить. И, как в голливудских фильмах, выходили из окружения. С боем прорвались, забрали наших погибших, раненых, сняли все флаги. Что не смогли забрать – взорвали, чтобы врагу не досталось. Но уже через двое суток мы вернули свои позиции", – рассказал собеседник.

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. 29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.

20 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что "Рубежное разделило судьбу Мариуполя. Промышленный город разрушен до основания, уцелевших построек нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища".

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Рубежное, батальон, российская агрессия, война России против Украины, интервью, войска, Петр Кузык
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