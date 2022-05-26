​Командир батальона "Свобода" Кузык: Россияне не могут взять украинские города, поэтому, как в Алеппо, просто ровняют все дома с землей

"Очень большая интенсивность боевых действий. Россияне не могут взять города, поэтому, как в Алеппо, просто ровняют все дома с землей. [Возле Рубежного] то отбиваем атаки, то пытаемся идти в наступление. Динамичная работа. Тактика врага такова: три-четыре часа обстреливают наши позиции, потом идет атака – мы уничтожаем пехоту, потом идут российские танки – либо мы их уничтожаем, либо они вынуждены отступать, чтобы их не сожгли. Затем снова обстрел, атака, танковая атака и дальше по кругу. Уверяю, ни на сантиметр никто не смог продавить нашу территорию", – сообщил Кузык.

По его словам, войска оккупантов предпринимали попытки окружить украинских бойцов.

"Россияне поняли, что не пробивают наши позиции в лоб, попытались обойти с фланга. Утром мы оказались в окружении. Получили приказ выходить. И, как в голливудских фильмах, выходили из окружения. С боем прорвались, забрали наших погибших, раненых, сняли все флаги. Что не смогли забрать – взорвали, чтобы врагу не досталось. Но уже через двое суток мы вернули свои позиции", – рассказал собеседник.

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью