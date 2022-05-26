ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Командир батальона "Свобода" Кузык: Шла пехота РФ, наши пулеметчики включились, и они залегли. Слышу их командира: "Вперед! В атаку!" Они его откровенно матами посылают

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Кузык: Зачем вы тогда пришли в Украину, если не хотите воевать?
Кузык: Зачем вы тогда пришли в Украину, если не хотите воевать?
Фото: svoboda.army

Российские командиры не жалеют своих подчиненных, а у самих военнослужащих низкая мотивация, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" командир добровольческого батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузык.

"Бывает у нас очень близкий контакт, около 50 метров. Однажды шла пехота, наши пулеметчики включились в работу, они залегли. Слышу, их командиры поднимают и приказывают: "Вперед! В атаку!" А они их откровенно матами посылают. Командир, баран, под пулеметы посылает людей! Это одно. А второе – что русское войско не имеет мотивации. И вот вопрос: зачем вы тогда пришли сюда, если не хотите воевать? Но лезут и лезут", – подчеркнул собеседник.

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью

Он подчеркнул, что ведется война за право украинского народа на существование.

"Подразделения батальона "Свобода" освобождали Бучу, Гостомель, Ирпень. Я увидел расстрелянных детей, их родителей, людей со связанными руками. Я пытался понять: как можно это делать? Как человек мог дойти до такого? Нелюди, которые воюют с нами, деградировали настолько, что решили, что имеют право такое делать. Нарратив о старшем брате дал разрешение совершать преступления против нас только потому, что мы – украинцы. Соответственно, эта война – за жизнь украинского народа. Если мы сейчас не объединимся, то в лучшем случае будем жить в "русском мире", а в худшем – нас не будет существовать. Будет повторение истории с голодоморами, ГУЛАГами, КГБшным православием и так далее", – сказал Кузык.

Контекст:

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

26 мая  на брифинге заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что бои с российской оккупационной армией на востоке Украины достигли максимальной интенсивности. "Обстановка остается сложной. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях", – сообщила она.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: ВО Свобода, Россия, Украина, война, батальон, российская агрессия, война России против Украины, военнослужащий, интервью, войска, российские военные, Петр Кузык
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