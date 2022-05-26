​Командир батальона "Свобода" Кузык: Шла пехота РФ, наши пулеметчики включились, и они залегли. Слышу их командира: "Вперед! В атаку!" Они его откровенно матами посылают

Кузык: Зачем вы тогда пришли в Украину, если не хотите воевать? Фото: svoboda.army

"Бывает у нас очень близкий контакт, около 50 метров. Однажды шла пехота, наши пулеметчики включились в работу, они залегли. Слышу, их командиры поднимают и приказывают: "Вперед! В атаку!" А они их откровенно матами посылают. Командир, баран, под пулеметы посылает людей! Это одно. А второе – что русское войско не имеет мотивации. И вот вопрос: зачем вы тогда пришли сюда, если не хотите воевать? Но лезут и лезут", – подчеркнул собеседник.

Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают. Полный текст интервью

Он подчеркнул, что ведется война за право украинского народа на существование.

"Подразделения батальона "Свобода" освобождали Бучу, Гостомель, Ирпень. Я увидел расстрелянных детей, их родителей, людей со связанными руками. Я пытался понять: как можно это делать? Как человек мог дойти до такого? Нелюди, которые воюют с нами, деградировали настолько, что решили, что имеют право такое делать. Нарратив о старшем брате дал разрешение совершать преступления против нас только потому, что мы – украинцы. Соответственно, эта война – за жизнь украинского народа. Если мы сейчас не объединимся, то в лучшем случае будем жить в "русском мире", а в худшем – нас не будет существовать. Будет повторение истории с голодоморами, ГУЛАГами, КГБшным православием и так далее", – сказал Кузык.