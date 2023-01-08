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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне обстреливали Донецкую область из артиллерии и били ракетами, есть жертвы – ОВА

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Под обстрел попали как населенные пункты у линии фронта, так и в относительном тылу, отметили в ОВА
Под обстрел попали как населенные пункты у линии фронта, так и в относительном тылу, отметили в ОВА
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 8 января россияне вели обстрелы в Донецкой области на разных участках линии фронта и били по относительному тылу, сообщил глава ОВА Павел Кириленко. Об этом он написал в Telegram.

После полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Повреждены здания, но обошлось без жертв.

На донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской общине. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке, Волчанске, Островском – дома. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка. Люди не пострадали.

На горловском направлении один человек погиб и один ранен в Соледаре. Также повреждены два дома в Парасковеевке.

На лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общине – без пострадавших, объемы разрушений устанавливают.

Накануне, 7 января, по информации Кириленко, в регионе погиб один мирный житель (в Бахмуте) еще восемь в Бахмуте и Соледаре получили ранения. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Теги: Донецкая область, Краматорск, Константиновка, Соледар, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко
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