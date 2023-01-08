Ночью россияне обстреливали Донецкую область из артиллерии и били ракетами, есть жертвы – ОВА

После полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Повреждены здания, но обошлось без жертв.
На донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской общине. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке, Волчанске, Островском – дома. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка. Люди не пострадали.
На горловском направлении один человек погиб и один ранен в Соледаре. Также повреждены два дома в Парасковеевке.
На лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общине – без пострадавших, объемы разрушений устанавливают.
Накануне, 7 января, по информации Кириленко, в регионе погиб один мирный житель (в Бахмуте) еще восемь в Бахмуте и Соледаре получили ранения.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.