Ночью россияне обстреливали Донецкую область из артиллерии и били ракетами, есть жертвы – ОВА

Под обстрел попали как населенные пункты у линии фронта, так и в относительном тылу, отметили в ОВА Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

После полуночи враг нанес семь ракетных ударов по Краматорску и два по Константиновке. Повреждены здания, но обошлось без жертв.

На донецком направлении наиболее активно россияне стреляли по Кураховской общине. В Курахово повреждены теплосети, в Кураховке, Волчанске, Островском – дома. В течение ночи продолжались артобстрелы Марьинки, а к утру обстрелу из "Градов" подверглась Авдеевка. Люди не пострадали.

На горловском направлении один человек погиб и один ранен в Соледаре. Также повреждены два дома в Парасковеевке.

На лисичанском направлении около 20 обстрелов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской общине – без пострадавших, объемы разрушений устанавливают.

Накануне, 7 января, по информации Кириленко, в регионе погиб один мирный житель (в Бахмуте) еще восемь в Бахмуте и Соледаре получили ранения.