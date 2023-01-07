В Соледаре идут тяжелые бои, ВСУ не отступают – спикер восточной группы войск

По его словам, в городе идут кровопролитные бои, с утра произошло уже 10 боевых столкновений.

"Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактическое положение и действовать в соответствии с тем, как на данный момент требует оперативная обстановка, чтобы нанести врагу ущерб и сохранить максимально свои силы", – сказал Череватый.

Он отметил, что детальная информация, возможно, будет позже, но подчеркнул, что "Соледар не находится под контролем РФ".

О том, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, 4 января в интервью Military Media Center сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что россияне превосходят на этом участке в силах и средствах, но не могут переломить ситуацию. В то же время, подчеркнул генерал, оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области.