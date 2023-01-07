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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Соледаре идут тяжелые бои, ВСУ не отступают – спикер восточной группы войск

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Оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области
Оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала суток российские оккупанты 76 раз обстреляли город Соледар Бахмутского района Донецкой области. Об этом спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил 7 января в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада".

По его словам, в городе идут кровопролитные бои, с утра произошло уже 10 боевых столкновений.

"Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактическое положение и действовать в соответствии с тем, как на данный момент требует оперативная обстановка, чтобы нанести врагу ущерб и сохранить максимально свои силы", – сказал Череватый.

Он отметил, что детальная информация, возможно, будет позже, но подчеркнул, что "Соледар не находится под контролем РФ".

О том, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, 4 января в интервью Military Media Center сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Он отметил, что россияне превосходят на этом участке в силах и средствах, но не могут переломить ситуацию. В то же время, подчеркнул генерал, оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области.

Контекст:

Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.

Теги: Донецкая область, Соледар, ВСУ, война России против Украины, Сергей Череватый
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