В Соледаре идут тяжелые бои, ВСУ не отступают – спикер восточной группы войск

По его словам, в городе идут кровопролитные бои, с утра произошло уже 10 боевых столкновений.
"Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактическое положение и действовать в соответствии с тем, как на данный момент требует оперативная обстановка, чтобы нанести врагу ущерб и сохранить максимально свои силы", – сказал Череватый.
Он отметил, что детальная информация, возможно, будет позже, но подчеркнул, что "Соледар не находится под контролем РФ".
О том, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, 4 января в интервью Military Media Center сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Он отметил, что россияне превосходят на этом участке в силах и средствах, но не могут переломить ситуацию. В то же время, подчеркнул генерал, оккупанты не отказались от планов выйти на административные границы Донецкой области.
Бахмутское направление остается самым кровавым, жестоким и тяжелым, это "ключевая точка решения этой войны", заявлял в начале декабря 2022 года спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. По его словам, украинцы ведут оборону в районе Бахмута в очень тяжелых условиях, но контролируют там ситуацию.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Самая сложная ситуация на фронте сейчас – на участке Соледар – Бахмут – Майорск, сообщил 3 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, по его словам, тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово – Кременная, а также в направлении Лисичанска.