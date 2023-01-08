Ночью оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Корнстантиновке – ОВА

"В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону", – написал Кириленко.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.
Также вечером 7 января оккупанты обстреляли Курахово и поселок Кураховка. Были повреждены частные дома и теплосети.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.