Ночью оккупанты ударили ракетами по Краматорску и Корнстантиновке – ОВА

Предварительно, в результате ракетных ударов никто не пострадал Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"В Краматорске пострадали здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. В Константиновке удар пришелся на промышленную зону", – написал Кириленко.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.

Также вечером 7 января оккупанты обстреляли Курахово и поселок Кураховка. Были повреждены частные дома и теплосети.