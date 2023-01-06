Суд приговорил к реальным срокам двух жителей Донецкой области за сдачу врагу позиций ВСУ в Константиновке и Бахмуте

Оба мужчины были задержаны и ждали приговора под стражей Фото: gp.gov.ua

По информации прокуратуры, в марте 2022 года житель поселка Клебан-Бык Краматорского района, а в мае – июле житель Бахмута отправляли россиянам в мессенджерах сообщения и скриншоты Google Maps с координатами местоположения и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновка и Бахмут.

Суд признал их виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев и шести лет лишения свободы соответственно.

"Оба осужденных ожидали приговора суда под стражей", – уточняется в сообщении.

Досудебное расследование проводила Служба безопасности Украины.