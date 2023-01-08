В ВСУ опровергли заявление оккупантов об "операции возмездия" в Краматорске

В результате ночного обстрела Россией Краматорска никто не погиб, сообщили местные власти. Оккупанты утверждают, что убили там более 600 украинских защитников Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

"Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", – сказал Череватый.

О якобы ударе РФ по местам дислокации украинских военных в Краматорске утверждается в сводке российского минобороны за последние сутки, опубликованной 8 января. Оккупанты назвали это "операцией возмездия" за удар сил обороны Украины по зданию училища в Макеевке, где были расквартированы оккупанты.

В Краматорске оккупанты якобы за последние сутки "вскрыли и достоверно подтвердили" места дислокации украинских защитников в общежитиях №28 и №47. В релизе утверждается, что там находились более 700 и 600 военнослужащих ВСУ соответственно. В результате удара "уничтожено" более 600 из них, заявили оккупанты и не привели никаких доказательств.

Журналисты Reuters обследовали эти два общежития и обнаружили, что там нет следов попадания ракет, более того, оба здания не получили серьезных повреждений (общежитие №28 совсем не повреждено, а в общежитии №47 выбито несколько окон). Также там нет следов проживания военнослужащих, тел погибших или крови, подчеркивается в репортаже Reuters.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко информировал, что в ночь с 7-го на 8 января оккупанты нанесли семь ракетных ударов по Краматорску, повреждены здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. По его данным, погибших нет.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал фото последствий ночного обстрела.