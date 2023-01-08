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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ВСУ опровергли заявление оккупантов об "операции возмездия" в Краматорске

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В результате ночного обстрела Россией Краматорска никто не погиб, сообщили местные власти. Оккупанты утверждают, что убили там более 600 украинских защитников
В результате ночного обстрела Россией Краматорска никто не погиб, сообщили местные власти. Оккупанты утверждают, что убили там более 600 украинских защитников
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Утверждение министерства обороны РФ о якобы ударе по пунктам дислокации украинских военных в Краматорске Донецкой области не соответствует действительности и является информационной операцией оккупантов. Об этом спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил в комментарии "Суспільному".

"Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это информационная операция министерства обороны РФ в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их составов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет", – сказал Череватый.  

О якобы ударе РФ по местам дислокации украинских военных в Краматорске утверждается в сводке российского минобороны за последние сутки, опубликованной 8 января. Оккупанты назвали это "операцией возмездия" за удар сил обороны Украины по зданию училища в Макеевке, где были расквартированы оккупанты. 

В Краматорске оккупанты якобы за последние сутки "вскрыли и достоверно подтвердили" места дислокации украинских защитников в общежитиях №28 и №47. В релизе утверждается, что там находились более 700 и 600 военнослужащих ВСУ соответственно. В результате удара "уничтожено" более 600 из них, заявили оккупанты и не привели никаких доказательств.

Журналисты Reuters обследовали эти два общежития и обнаружили, что там нет следов попадания ракет, более того, оба здания не получили серьезных повреждений (общежитие №28 совсем не повреждено, а в общежитии №47 выбито несколько окон). Также там нет следов проживания военнослужащих, тел погибших или крови, подчеркивается в репортаже Reuters. 

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко информировал, что в ночь с 7-го на 8 января оккупанты нанесли семь ракетных ударов по Краматорску, повреждены здания образовательного учреждения и промышленного объекта, а также гаражный кооператив. По его данным, погибших нет. 

Мэр Краматорска Александр Гончаренко опубликовал фото последствий ночного обстрела. 

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02UnoT1Sq9mupHtZMeiqB9RnLiAJTt2wCW5qWYNdc9inXxY5KjDD3CDFcK81VjXypLl

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ Макеевке. 

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января Череватый.

В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Краматорск, Макеевка, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, Александр Гончаренко, HIMARS, контрнаступление, россияне, Сергей Череватый
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