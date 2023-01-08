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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по казарме оккупантов в Макеевке был частью плана по предотвращению нового наступления России – ГУР МО

Удар по оккупантам в Макеевке это сигнал россиянам, отметили в ГУР
Удар по оккупантам в Макеевке – это сигнал россиянам, отметили в ГУР
Фото: Денис Казанський / Telegram

После удара по казарме оккупантов в Макеевке Донецкой области будут новые атаки с украинской стороны. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Corriere della Sera, опубликованном 8 января.

"Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе, и будут и другие: это часть плана по предотвращению нового наступления русских. Для них это была большая потеря. Трудно сказать, какие последствия это будет иметь, но посмотрим", – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что это послание всем российским  солдатам, вынужденным воевать, – такое случается с теми, кого Путин отправляет на фронт.

Он добавил, что за последние две недели россияне перевезли много личного состава не только на восток, но и в Запорожскую область и Херсон поездами и самолетами из Ростова и из другого района на границе с Украиной.

"Готовят новую волну солдатской мобилизации. И с этой целью меняются законы о приеме на работу. Но они также действуют экономически, пытаясь увеличить производство оружия", – сказал Скибицкий.

По его словам, скоро в России будет полная мобилизация. В украинской разведке считают, что Россия планирует мобилизовать 500 тыс. человек, но проблема будет в обеспечении этих военных.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC".

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар. В Вооруженных силах Украины назвали озвученную оккупантами причину "очень слабой отмазкой".

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января Череватый.

Теги: Донецкая область, Макеевка, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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