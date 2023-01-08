Удар по казарме оккупантов в Макеевке был частью плана по предотвращению нового наступления России – ГУР МО

Удар по оккупантам в Макеевке – это сигнал россиянам, отметили в ГУР Фото: Денис Казанський / Telegram

"Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе, и будут и другие: это часть плана по предотвращению нового наступления русских. Для них это была большая потеря. Трудно сказать, какие последствия это будет иметь, но посмотрим", – сказал он.

Скибицкий подчеркнул, что это послание всем российским солдатам, вынужденным воевать, – такое случается с теми, кого Путин отправляет на фронт.

Он добавил, что за последние две недели россияне перевезли много личного состава не только на восток, но и в Запорожскую область и Херсон поездами и самолетами из Ростова и из другого района на границе с Украиной.

"Готовят новую волну солдатской мобилизации. И с этой целью меняются законы о приеме на работу. Но они также действуют экономически, пытаясь увеличить производство оружия", – сказал Скибицкий.

По его словам, скоро в России будет полная мобилизация. В украинской разведке считают, что Россия планирует мобилизовать 500 тыс. человек, но проблема будет в обеспечении этих военных.