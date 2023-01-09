Пограничники на бахмутском направлении отбили пять атак оккупантов – Госпогранслужба

Украинские пограничники участвуют в обороне Бахмута и Соледара Фото: Державна прикордонна служба України / Telegram

"Пограничники продолжают сдерживать атаки врага в составе сил обороны Украины возле города-крепости Бахмут и Соледара", – говорится в сообщении.

Так, при поддержке артиллерии россияне пять раз пытались штурмовать разные позиции пограничных подразделений, вовлеченных в оборону на бахмутском направлении.

"Однако все попытки бесполезны. Пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия. Противник отступил", – заявили в ГПСУ.

Всего за последние сутки на бахмутском направлении враг совершил 281 обстрел, произошло 43 боевых столкновения, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.