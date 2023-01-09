Пограничники на бахмутском направлении отбили пять атак оккупантов – Госпогранслужба

"Пограничники продолжают сдерживать атаки врага в составе сил обороны Украины возле города-крепости Бахмут и Соледара", – говорится в сообщении.
Так, при поддержке артиллерии россияне пять раз пытались штурмовать разные позиции пограничных подразделений, вовлеченных в оборону на бахмутском направлении.
"Однако все попытки бесполезны. Пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия. Противник отступил", – заявили в ГПСУ.
Всего за последние сутки на бахмутском направлении враг совершил 281 обстрел, произошло 43 боевых столкновения, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.