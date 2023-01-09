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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пограничники на бахмутском направлении отбили пять атак оккупантов – Госпогранслужба

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Украинские пограничники участвуют в обороне Бахмута и Соледара
Украинские пограничники участвуют в обороне Бахмута и Соледара
Фото: Державна прикордонна служба України / Telegram

Украинские пограничники отбили очередные атаки российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщила Госпогранслужба 9 января.

"Пограничники продолжают сдерживать атаки врага в составе сил обороны Украины возле города-крепости Бахмут и Соледара", – говорится в сообщении. 

Так, при поддержке артиллерии россияне пять раз пытались штурмовать разные позиции пограничных подразделений, вовлеченных в оборону на бахмутском направлении.

"Однако все попытки бесполезны. Пограничники отбили все атаки огнем из стрелкового и группового оружия. Противник отступил", – заявили в ГПСУ. 

Всего за последние сутки на бахмутском направлении враг совершил 281 обстрел, произошло 43 боевых столкновения, сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

Теги: Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, Соледар, война России против Украины, Бахмут
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