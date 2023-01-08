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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский анонсировал "хорошие решения" по усилению обороноспособности и поблагодарил военных за пополнение обменного фонда и демилитаризацию РФ

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Зеленский: Каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то из украинцев
Зеленский: Каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то из украинцев
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном 8 января, заявил, что на следующей неделе ожидаются положительные новости для Украины.

"Готовимся к дипломатическим мерам, которые мы запланировали на эту неделю. Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", – отметил он.

Также президент обратил внимание на сегодняшний обмен пленными, в результате которого удалось освободить из плена РФ 50 защитников.

"Особенно благодарю те наши подразделения, которые пополняют обменный фонд. Каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то из украинцев, – подчеркнул он. – Отмечу также успехи наших Воздушных сил. С начала этих суток сбиты три вертолета, также беспилотники. Молодцы, ребята! Спасибо за последовательную демилитаризацию государства-агрессора".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ситуация на фронте, по словам Зеленского, за последнюю неделю существенно не изменилась, одними из наиболее горячих точек остаются Соледар и Бахмут Донецкой области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Соледар, беспилотники, Владимир Зеленский, демилитаризация, война России против Украины, Бахмут, обмен пленными
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