Зеленский анонсировал "хорошие решения" по усилению обороноспособности и поблагодарил военных за пополнение обменного фонда и демилитаризацию РФ

Зеленский: Каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то из украинцев Фото: president.gov.ua

"Готовимся к дипломатическим мерам, которые мы запланировали на эту неделю. Ожидаем хорошие новости для нашего государства, хорошие решения, которые дополнительно усилят оборону", – отметил он.

Также президент обратил внимание на сегодняшний обмен пленными, в результате которого удалось освободить из плена РФ 50 защитников.

"Особенно благодарю те наши подразделения, которые пополняют обменный фонд. Каждый, кто берет в плен врага на нашей земле, дает возможность вернуть свободу кому-то из украинцев, – подчеркнул он. – Отмечу также успехи наших Воздушных сил. С начала этих суток сбиты три вертолета, также беспилотники. Молодцы, ребята! Спасибо за последовательную демилитаризацию государства-агрессора".

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