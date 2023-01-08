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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мир увидел в эти дни, что РФ врет даже тогда, когда своими заявлениями привлекает внимание к фронту – Зеленский

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Зеленский: Только усиление и успехи Украины, восстановление территориальной целостности, возвращение всех наших людей из российской неволи гарантии восстановления мира
Зеленский: Только усиление и успехи Украины, восстановление территориальной целостности, возвращение всех наших людей из российской неволи – гарантии восстановления мира
Фото: president.gov.ua

Обстрелами украинских городов в последние дни РФ продемонстрировала неправдивость собственных заявлений, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном 8 января.

"Мир снова увидел в эти дни, что Россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями обращает внимание на ситуацию на фронте. Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы "молчании" армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру… Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии", – сказал он.

Зеленский высказал уверенность, что больше попытки РФ манипулировать политикой и дипломатией не будут работать.

"Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи – гарантии восстановления мира. Мы приближаем это", – добавил он.

Контекст:

Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на Рождество и Новый год. В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

В тот же день в Кремле объявили, что президент РФ Владимир Путин поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" на 36 часов 6–7 января.

Зеленский подчеркнул, что РФ не услышала предложение Украины и хочет "использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе".

6 января минобороны РФ отчиталось о якобы "объявленном режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон", хотя РФ тогда обстреливала Херсон, Краматорска и Курахово.

7 января в вечернем отчете Генштаб ВСУ подчеркнул, что оккупанты не соблюдают объявленный ими же "режим прекращения огня". За сутки 7 января оккупанты совершили девять ракетных, три авиаудара и 40 обстрелов из РСЗО, сообщили в Генштабе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, Краматорск, перемирие, Владимир Зеленский, война России против Украины, режим тишины
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