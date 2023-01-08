Мир увидел в эти дни, что РФ врет даже тогда, когда своими заявлениями привлекает внимание к фронту – Зеленский

Зеленский: Только усиление и успехи Украины, восстановление территориальной целостности, возвращение всех наших людей из российской неволи – гарантии восстановления мира Фото: president.gov.ua

"Мир снова увидел в эти дни, что Россия врет даже тогда, когда сама же своими заявлениями обращает внимание на ситуацию на фронте. Российские обстрелы Херсона зажигательными боеприпасами сразу после Рождества. Удары по Краматорску и другим городам Донбасса – именно по гражданским объектам и именно тогда, когда в Москве отчитывались о якобы "молчании" армии. Очередные угрозы российских чиновников Европе и миру… Все это тогда, когда в Москве что-то там рассказывали о якобы "перемирии", – сказал он.

Зеленский высказал уверенность, что больше попытки РФ манипулировать политикой и дипломатией не будут работать.

"Только усиление Украины, только успехи Украины, только восстановление территориальной целостности Украины, только возвращение всех наших людей из плена, из российской неволи – гарантии восстановления мира. Мы приближаем это", – добавил он.