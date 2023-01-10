Зеленский: Благодаря стойкости наших воинов в Соледаре мы выиграли для Украины время и силы

Зеленский: Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Так и выглядит безумие Фото: president.gov.ua

Об этом он говорил в вечернем обращении 9 декабря, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский сообщил, что провел сегодня очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Основное внимание уделили ситуации в Донецкой и Луганской областях, на самых горячих направлениях.

"Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил украинских воинов, которые защищают Бахмут и другие города.

"Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", – сказал президент.

Он также поблагодарил всех украинских военных за действия на других направлениях на передовой: "За постепенное продвижение – очень осторожное, просчитанное и именно поэтому – абсолютно надежное".