ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Благодаря стойкости наших воинов в Соледаре мы выиграли для Украины время и силы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Так и выглядит безумие
Зеленский: Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Так и выглядит безумие
Фото: president.gov.ua

Битва за Донбасс продолжается, россияне сейчас сосредоточились на попытках взять Соледар Донецкой области, украинским военным приходится выдерживать все более жесткие штурмы оккупантов, отметил президент Владимир Зеленский.

Об этом он говорил в вечернем обращении 9 декабря, опубликованном его пресс-службой. 

Зеленский сообщил, что провел сегодня очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Основное внимание уделили ситуации в Донецкой и Луганской областях, на самых горячих направлениях.  

"Бахмут и Соледар, Кременная и Сватово, общие перспективы на Донбассе на ближайшие недели. Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса", – подчеркнул Зеленский. 

Он поблагодарил украинских воинов, которые защищают Бахмут и другие города.

"Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталось. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", – сказал президент.

Он также поблагодарил всех украинских военных за действия на других направлениях на передовой: "За постепенное продвижение – очень осторожное, просчитанное и именно поэтому – абсолютно надежное".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/970807994325163/

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сватово, Соледар, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Кременная, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
Ткаченко показал своего "советника по вопросам любви"
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
Умер 42-летний украинский режиссер Арделян
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
В сети показали, как выглядит за кулисами 50-летняя танцовщица Дита фон Тиз
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
46-летняя Уизерспун показала, как занимается йогой в новом костюме, который "заставляет ее тренироваться"
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"Эта женщина вообще стареет?", "Такая куколка". В сети обсуждают новое видео 57-летней Херли в бикини
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
"В нашей семье все любители холодной воды". Бруни показала свою 93-летнюю мать, которая плавает в ледяной воде
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (231186)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167129)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (95293)
4
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51025)
5
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото (33926)
6
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (30804)
7
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (14706)
8
Жена Бебешко Саша Белина исполнила хит Пугачевой "Ты на свете есть" на украинском языке. Видео (14308)
 
 
 
 