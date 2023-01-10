ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы "Вагнера" – Институт исследования войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба, в Соледаре идут ожесточенные бои
По данным Генштаба, в Соледаре идут ожесточенные бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин использует информацию о действиях своих наемников в Соледаре Донецкой области для усиления авторитета ЧВК как самой эффективной боевой силы в армии оккупантов. Об этом в оперативном анализе 9 января пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Боевики ЧВК распространяют сообщения о том, что за последние несколько дней они захватили значительную территорию в районе Соледара, и многие российские источники рассматривают эти успехи как признаки того, что "Вагнер" может вскоре окружить Бахмут, пишут аналитики.

"На видео одного из боев, распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как бойцы группы ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блогеров отметили 8-го и 9 января, что силы группы "Вагнера" контролируют все новые районы в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в самом Бахмуте", – говорится в сообщении института.

Военные эксперты отмечают, что Пригожин настаивает на "исключительной" роли ЧВК  в Соледаре и утверждает, что наемники уже ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

"Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные факты о "Вагнере". Успех группы в Соледаре и Бахмуте способствовал продвижению группы как единственной российской силы в Украине, способной добиться ощутимых успехов", – приходят к выводу в ISW.

В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.

Контекст:

В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.

По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.

Теги: Донецкая область, Соледар, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, ЧВК, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (249311)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167759)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96081)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51692)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (34374)
6
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (33609)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (16739)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (16217)
 
 
 
 