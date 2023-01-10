Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы "Вагнера" – Институт исследования войны

Боевики ЧВК распространяют сообщения о том, что за последние несколько дней они захватили значительную территорию в районе Соледара, и многие российские источники рассматривают эти успехи как признаки того, что "Вагнер" может вскоре окружить Бахмут, пишут аналитики.
"На видео одного из боев, распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как бойцы группы ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блогеров отметили 8-го и 9 января, что силы группы "Вагнера" контролируют все новые районы в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в самом Бахмуте", – говорится в сообщении института.
Военные эксперты отмечают, что Пригожин настаивает на "исключительной" роли ЧВК в Соледаре и утверждает, что наемники уже ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".
"Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные факты о "Вагнере". Успех группы в Соледаре и Бахмуте способствовал продвижению группы как единственной российской силы в Украине, способной добиться ощутимых успехов", – приходят к выводу в ISW.
В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.