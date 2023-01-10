Пригожин использует бои в Соледаре для рекламы "Вагнера" – Институт исследования войны

Боевики ЧВК распространяют сообщения о том, что за последние несколько дней они захватили значительную территорию в районе Соледара, и многие российские источники рассматривают эти успехи как признаки того, что "Вагнер" может вскоре окружить Бахмут, пишут аналитики.

"На видео одного из боев, распространенном в социальных сетях 9 января, видно, как бойцы группы ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блогеров отметили 8-го и 9 января, что силы группы "Вагнера" контролируют все новые районы в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в самом Бахмуте", – говорится в сообщении института.

Военные эксперты отмечают, что Пригожин настаивает на "исключительной" роли ЧВК в Соледаре и утверждает, что наемники уже ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

"Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные факты о "Вагнере". Успех группы в Соледаре и Бахмуте способствовал продвижению группы как единственной российской силы в Украине, способной добиться ощутимых успехов", – приходят к выводу в ISW.

В начале января командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, заявила 9 января, что после неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм.