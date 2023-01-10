ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет быстро его захватить – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты пытаются взять под контроль Бахмут
Оккупанты пытаются взять под контроль Бахмут
Фото: EPA

Россия вряд ли сможет быстро захватить Бахмут Донецкой области, потому что украинские военные сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения. Об этом сообщило в Twitter 10 января минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"За последние четыре дня российские силы и силы Вагнера совершили тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого "вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России".

"Соледарская ось России, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл. Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же охватить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", – сообщили в разведке.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Великобритания, Донецкая область, разведка, Соледар, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Какая красавица! Невозможно налюбоваться!", "Просто бомба". Квиткова снялась в шортах и босиком
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
"Горжусь собой, потому что это очень больно". Цибульская встала на гвозди
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
  Как приготовить сырники без муки всего из трех ингредиентов
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Подумают, что я гулящий, бабник". Клопотенко рассказал о необычных отношениях со своей девушкой
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки колядуют
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
"Подберу осколки, чтобы собрать новую инсталляцию себя". 42-летний Бадоев заявил, что благодарен жизни за испытания
Дорофеева показала фото из постели
Дорофеева показала фото из постели
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
53-летняя Лопес крупным планом выставила бедро в боди с высокими вырезами
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Звезда сериала "Папик" Петрожицкая рассказала, за чей счет живет в Германии
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
Спирс в фате и шелковой комбинации заявила, что вышла замуж за саму себя
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
"Самая крутая семейка". Бех и Романчук показали питомца
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Принц Гарри заявил, что его мачеха сотрудничала с британской прессой, чтобы отбелить свой имидж "злодейки"
Никитюк покурила трубку перед камерой
Никитюк покурила трубку перед камерой
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
85-летний Хопкинс снялся для обложки британского журнала Icon
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (249311)
2
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (167759)
3
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (96081)
4
Залужный отреагировал на слова Нины Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (51692)
5
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda (34374)
6
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (33609)
7
"Красиво жить не запретишь". Сопонару показала, как пила коктейль со старшей сестрой (16739)
8
"О пустоте лучше не думать". Димопулос высказалась об Ани Лорак, которая живет в РФ и замалчивает российскую агрессию против Украины (16217)
 
 
 
 