Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет быстро его захватить – британская разведка

"За последние четыре дня российские силы и силы Вагнера совершили тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого "вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России".
"Соледарская ось России, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл. Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же охватить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", – сообщили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 10, 2023
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Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.