Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет быстро его захватить – британская разведка

"За последние четыре дня российские силы и силы Вагнера совершили тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого "вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России".

"Соледарская ось России, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и нарушить украинские пути сообщения. Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл. Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же охватить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", – сообщили в разведке.