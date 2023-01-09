"История знала битвы, выигранные хитростью, но ложь каждый раз побеждает сама себя". Минобороны Украины высмеяло российские фейки об "операции возмездия"

"Уничтоженные", согласно сводкам минобороны РФ, HIMARS ежедневно сжигает склады и казармы оккупантов. Сотни якобы убитых украинских солдат отражают самоубийственные атаки рашистов-смертников в Бахмуте и Соледаре [Донецкой области]. История знала битвы, выигранные хитростью. Но ложь каждый раз побеждает сама себя", – сказано в сообщении.
“Destroyed”, according to the * MOD, HIMARS burn down warehouses & barracks of occupiers daily. Hundreds of supposedly “killed” * soldiers are repelling ruscist suicide attacks in Bakhmut&Soledar.— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 9, 2023
History has known battles won through guile. But a lie defeats itself every time.
Минобороны РФ сообщало 3 января об "уничтожении" четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.
В Белом доме 4 января заявили, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить заявления министерства обороны РФ об очередном "уничтожении" HIMARS.
8 января в сводке МО РФ сообщалось о якобы ударе РФ по местам дислокации украинских военных в Краматорске. Оккупанты назвали это "операцией возмездия" за удар сил обороны Украины по зданию училища в Макеевке Донецкой области, где были уничтожены оккупанты.
Якобы в результате ударов российских войск было "уничтожено" более 600 бойцов ВСУ, заявили оккупанты и не привели никаких доказательств. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 8 января опроверг эту информацию.
Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ Макеевке.
Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января Череватый.
В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.