"История знала битвы, выигранные хитростью, но ложь каждый раз побеждает сама себя". Минобороны Украины высмеяло российские фейки об "операции возмездия"

HIMARS продолжают вести огонь по позициям российских оккупантов, несмотря на свое "уничтожение" силами российской пропаганды Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Уничтоженные", согласно сводкам минобороны РФ, HIMARS ежедневно сжигает склады и казармы оккупантов. Сотни якобы убитых украинских солдат отражают самоубийственные атаки рашистов-смертников в Бахмуте и Соледаре [Донецкой области]. История знала битвы, выигранные хитростью. Но ложь каждый раз побеждает сама себя", – сказано в сообщении.

“Destroyed”, according to the * MOD, HIMARS burn down warehouses & barracks of occupiers daily. Hundreds of supposedly “killed” * soldiers are repelling ruscist suicide attacks in Bakhmut&Soledar.

History has known battles won through guile. But a lie defeats itself every time. — Defense of Ukraine (@DefenceU) January 9, 2023

Минобороны РФ сообщало 3 января об "уничтожении" четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.

В Белом доме 4 января заявили, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить заявления министерства обороны РФ об очередном "уничтожении" HIMARS.

8 января в сводке МО РФ сообщалось о якобы ударе РФ по местам дислокации украинских военных в Краматорске. Оккупанты назвали это "операцией возмездия" за удар сил обороны Украины по зданию училища в Макеевке Донецкой области, где были уничтожены оккупанты.

Якобы в результате ударов российских войск было "уничтожено" более 600 бойцов ВСУ, заявили оккупанты и не привели никаких доказательств. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 8 января опроверг эту информацию.