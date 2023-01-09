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"История знала битвы, выигранные хитростью, но ложь каждый раз побеждает сама себя". Минобороны Украины высмеяло российские фейки об "операции возмездия"

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HIMARS продолжают вести огонь по позициям российских оккупантов, несмотря на свое "уничтожение" силами российской пропаганды
HIMARS продолжают вести огонь по позициям российских оккупантов, несмотря на свое "уничтожение" силами российской пропаганды
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Министерство обороны Украины 9 января в Twitter еще раз обратило внимание, что заявления министерства обороны РФ об "уничтожении" высокоточных реактивных систем залпового огня (РСЗО) и якобы гибели 600 украинских военнослужащих в Краматорске Донецкой области в результате российской "операции возмездия" являются ложью.

"Уничтоженные", согласно сводкам минобороны РФ, HIMARS ежедневно сжигает склады и казармы оккупантов. Сотни якобы убитых украинских солдат отражают самоубийственные атаки рашистов-смертников в Бахмуте и Соледаре [Донецкой области]. История знала битвы, выигранные хитростью. Но ложь каждый раз побеждает сама себя", – сказано в сообщении.

Минобороны РФ сообщало 3 января об "уничтожении" четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.

В Белом доме 4 января заявили, что Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить заявления министерства обороны РФ об очередном "уничтожении" HIMARS.

8 января в сводке МО РФ сообщалось о якобы ударе РФ по местам дислокации украинских военных в Краматорске. Оккупанты назвали это "операцией возмездия" за удар сил обороны Украины по зданию училища в Макеевке Донецкой области, где были уничтожены оккупанты.

Якобы в результате ударов российских войск было "уничтожено" более 600 бойцов ВСУ, заявили оккупанты и не привели никаких доказательств. Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 8 января опроверг эту информацию.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Российское минобороны признало гибель 89 оккупантов в результате удара по ПТУ Макеевке. 

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января Череватый.

В украинской разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.

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