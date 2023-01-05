В минобороны РФ сменили формат сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов – ISW

Минобороны РФ все больше времени уделяет рассказам о якобы успехах оккупантов в Украине на фоне реального отсутствия этих успехов, отметили в ISW Фото: EPA

В ISW отмечают, что российские военные формируют сводки, которые "могут наводнить информационное пространство незначительными заявленными успехами" и отвлечь внимание от "значительных военных неудач".

Аналитики подчеркивают, что с 3 января 2023 года в сводках оккупантов особое внимание акцентируется на ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время значительно меньше говорится о безуспешных наземных атаках российских войск.

Также обновленные сводки теперь сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах. Информация в сводках сгруппирована по типу цели, а не по местоположению, что затрудняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов, указали в Институте исследования войны.

В ISW напоминают, что в последние месяцы минобороны РФ форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу – в ответ на широко распространенную критику блогеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач оккупантов осенью 2022 года.

Минобороны РФ в своих сводках, по наблюдению украинских экспертов и блогеров, значительно преувеличивает количество уничтоженной украинской техники, по некоторым позициям давно превзойдя количество техники, котором ВСУ располагали до начала войны.