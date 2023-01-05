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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны РФ сменили формат сводок о войне в Украине, чтобы отвлечь внимание от своих провалов – ISW

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Минобороны РФ все больше времени уделяет рассказам о якобы успехах оккупантов в Украине на фоне реального отсутствия этих успехов, отметили в ISW
Минобороны РФ все больше времени уделяет рассказам о якобы успехах оккупантов в Украине на фоне реального отсутствия этих успехов, отметили в ISW
Фото: EPA

Аналитики американского Института исследования войны (ISW) обратили внимание на то, что министерство обороны РФ снова изменило риторику и формат своих ежедневных ситуационных сводок о событиях развязанной Россией войны в Украине. Об этом ISW пишет в оперативном анализе 4 января.

В ISW отмечают, что российские военные формируют сводки, которые "могут наводнить информационное пространство незначительными заявленными успехами" и отвлечь внимание от "значительных военных неудач".  

Аналитики подчеркивают, что с 3 января 2023 года в сводках оккупантов особое внимание акцентируется на ударах по украинским военным объектам, которые часто не имеют оперативного значения. В то же время значительно меньше говорится о безуспешных наземных атаках российских войск.

Также обновленные сводки теперь сосредоточены на небольших населенных пунктах и групповых ударах. Информация в сводках сгруппирована по типу цели, а не по местоположению, что затрудняет для аудитории географическую ориентацию и проверку заявленных ударов, указали в Институте исследования войны.

В ISW напоминают, что в последние месяцы минобороны РФ форматом сводок пыталось подражать украинскому Генштабу – в ответ на широко распространенную критику блогеров по поводу отсутствия прозрачности в официальном освещении войны после ряда неудач оккупантов осенью 2022 года.

Минобороны РФ в своих сводках, по наблюдению украинских экспертов и блогеров, значительно преувеличивает количество уничтоженной украинской техники, по некоторым позициям давно превзойдя количество техники, котором ВСУ располагали до начала войны.

Контекст:

24 февраля 2022 года  Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал блицкриг, но он провалился.

Глава правления Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего Виктор Андрусив 29 ноября указал, что российская армия, которая вторглась в Украину, строилась 10 лет и на нее с 2011 года было потрачено $770 млрд. К концу ноября армия оккупантов потеряла от 30 до 40% своей техники. По оценке Андрусива, оккупантам нужно от трех до пяти лет, чтобы компенсировать потери только за 2022 год – и это без учета санкционного режима.

Потери российских оккупантов убитыми с 24 февраля 2022 года по 5 января 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 109 720 военнослужащих. Также россияне потеряли 3041 танк, 6108 боевых бронированных машин, 2051 артиллерийскую систему, 723 крылатые ракеты и другую технику.

Президента России Владимира Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, писало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

За следующие четыре-пять месяцев 2023 года российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек, заявил 2 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

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