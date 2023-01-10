Пригожин признал, что ВСУ "храбро сражаются" за Бахмут и Соледар

"Сегодня в других Telegram-каналах появилась информация, что в [украинскую] группировку под Бахмут [Донецкой области] переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар", – заявил Пригожин.
Он признал, что на западных окраинах Соледара идут "тяжелейшие кровопролитные бои".
"ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", – добавил создатель ЧВК "Вагнер".
Пригожин использует информацию о действиях своих наемников в Соледаре для усиления авторитета ЧВК как якобы самой эффективной боевой силы в армии оккупантов, написал 9 января в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW). Военные эксперты отмечают, что Пригожин настаивает на "исключительной" роли ЧВК "Вагнер" в Соледаре.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили самых профессиональных своих военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.