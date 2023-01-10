Пригожин признал, что ВСУ "храбро сражаются" за Бахмут и Соледар

Пригожин опровергает информацию российских пропагандистов о том, что ВСУ покидают позиции под Соледаром Скриншот: РИА ФАН / Telegram

"Сегодня в других Telegram-каналах появилась информация, что в [украинскую] группировку под Бахмут [Донецкой области] переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар", – заявил Пригожин.

Он признал, что на западных окраинах Соледара идут "тяжелейшие кровопролитные бои".

"ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", – добавил создатель ЧВК "Вагнер".

Пригожин использует информацию о действиях своих наемников в Соледаре для усиления авторитета ЧВК как якобы самой эффективной боевой силы в армии оккупантов, написал 9 января в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW). Военные эксперты отмечают, что Пригожин настаивает на "исключительной" роли ЧВК "Вагнер" в Соледаре.