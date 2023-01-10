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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин признал, что ВСУ "храбро сражаются" за Бахмут и Соледар

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Пригожин опровергает информацию российских пропагандистов о том, что ВСУ покидают позиции под Соледаром
Пригожин опровергает информацию российских пропагандистов о том, что ВСУ покидают позиции под Соледаром
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Создатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин опроверг заявления российской пропаганды о том, что украинские военнослужащие якобы дезертируют с позиций под Соледаром Донецкой области. Комментарий Пригожина опубликовала 10 января в Telegram его пресс-служба.

"Сегодня в других Telegram-каналах появилась информация, что в [украинскую] группировку под Бахмут [Донецкой области] переброшены сотрудники СБУ, задачей которых является пресечь дезертирство в рядах ВСУ. Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар", – заявил Пригожин.

Он признал, что на западных окраинах Соледара идут "тяжелейшие кровопролитные бои".

"ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности", – добавил создатель ЧВК "Вагнер".

Пригожин использует информацию о действиях своих наемников в Соледаре для усиления авторитета ЧВК как якобы самой эффективной боевой силы в армии оккупантов, написал 9 января в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW). Военные эксперты отмечают, что Пригожин настаивает на "исключительной" роли ЧВК "Вагнер" в Соледаре.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили самых профессиональных своих военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Вооруженные силы Украины, российская пропаганда, Соледар, дезертирство, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, военнослужащий, Евгений Пригожин, дезинформация, ЧВК, российские оккупанты, деоккупация
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