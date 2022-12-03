"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардио-тренировку. Видео

"Ненавижу кардио", – подписала фото актриса.

Для занятий она выбрала том и лосины с анималистическим принтом.

"Все такая же девушка! Ничего не изменилось. Ты выглядишь чертовски хорошо", – восхитились поклонники.

"Похоже, годы ее не берут", – прокомментировали ролик фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennie * (@jenniegarth)