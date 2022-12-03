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03 декабря, 2022
 
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"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардио-тренировку. Видео

Гарт прославилась после роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210"
Гарт прославилась после роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210"
Фото: jenniegarth / Instagram

50-летняя звезда американского сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Дженни Гарт 2 декабря опубликовала ролик, в котором запечатлена во время тренировки.

"Ненавижу кардио", – подписала фото актриса.

Для занятий она выбрала том и лосины с анималистическим принтом.

"Все такая же девушка! Ничего не изменилось. Ты выглядишь чертовски хорошо", – восхитились поклонники.

"Похоже, годы ее не берут", – прокомментировали ролик фолловеры.

Контекст:

Гарт родилась в 1972 году. Она прославилась после роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210". 

От первого брака с американским музыкантом Питером Фачинелли у актрисы есть три дочери. Самой младшей из них в сентябре исполнилось 16 лет.

Теги: сериал, Беверли-Хиллз, 90210, звезда, Дженни Гарт, тренировка
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"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардио-тренировку. Видео
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