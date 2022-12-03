"Годы ее не берут", "Все такая же! Ничего не изменилось". 50-летняя звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Гарт показала кардио-тренировку. Видео

"Ненавижу кардио", – подписала фото актриса.
Для занятий она выбрала том и лосины с анималистическим принтом.
"Все такая же девушка! Ничего не изменилось. Ты выглядишь чертовски хорошо", – восхитились поклонники.
"Похоже, годы ее не берут", – прокомментировали ролик фолловеры.
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Гарт родилась в 1972 году. Она прославилась после роли Келли Тейлор в телесериале "Беверли-Хиллз, 90210".
От первого брака с американским музыкантом Питером Фачинелли у актрисы есть три дочери. Самой младшей из них в сентябре исполнилось 16 лет.