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25 декабря, 2020
 
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Гончаренко искупался в Черном море. Видео

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко провел в воде около минуты.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гончаренко: Всех с Рождеством!
Гончаренко: Всех с Рождеством!
Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 25 декабря, находясь в Одессе, искупался в Черном море. Свой заплыв он записал на видео, которое разместил в Facebook.

Политик находился в воде около минуты. На сайте Украинского гидрометцентра сообщается, что температура воздуха в Одессе составляет около 5 °С.

"Всех с Рождеством. 25 декабря, Одесса", – прокричал он на камеру перед тем, как окунуться в воду.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/3726113397427870/

Гончаренко начал политическую карьеру в 2011 году. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Во время Революции достоинства, в феврале 2014 года, вышел из Партии регионов. Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 годах. В Верховной Раде VIII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

Теги: Одесса, Черное море, Алексей Гончаренко
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