Горбунов показал асану йоги

Телеведущий Юрий Горбунов продемонстрировал боковую планку во время занятий йогой.

Горбунов: После отпуска вернуться к практикам – сплошное удовольствие! Хоть и не легкое Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал в Instagram одну из асан йоги.

"После отпуска вернуться к практикам – сплошное удовольствие! Хоть и не легкое", – написал он.

Телеведущий позировал в боковой планке.

Горбунов и его жена и коллега Катя Осадчая отдыхали на Сейшельских островах.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.

Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".