Горбунов показал асану йоги

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал в Instagram одну из асан йоги.
"После отпуска вернуться к практикам – сплошное удовольствие! Хоть и не легкое", – написал он.
Телеведущий позировал в боковой планке.
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Після відпустки повернутись до практик-суцільне задоволення!хоч і не легке * #yoga #yogaforever #yogaforlife
Горбунов и его жена и коллега Катя Осадчая отдыхали на Сейшельских островах.
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.
Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".