Госпитализированный с инфарктом 75-летний Марк Рудинштейн впал в кому – СМИ

"На днях он перенес инсульт в больнице, куда попал с инфарктом. Этой ночью Марк Григорьевич впал в кому. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ", – говорится в сообщении.

Издание Mk.ru уточняет, что Рудинштейна госпитализировали 16 ноября с сердечным приступом. Его прооперировали и поставили стент.