Госпитализированный с инфарктом 75-летний Марк Рудинштейн впал в кому – СМИ

"На днях он перенес инсульт в больнице, куда попал с инфарктом. Этой ночью Марк Григорьевич впал в кому. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ", – говорится в сообщении.
Издание Mk.ru уточняет, что Рудинштейна госпитализировали 16 ноября с сердечным приступом. Его прооперировали и поставили стент.
Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Учился в ГИТИС, но не окончил его. С 1972-го по 1976 год был студентом очно-заочного отделения Театрального училища имени Щукина.
Рудинштейн снялся в более чем 20 фильмах.