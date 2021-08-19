Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты

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Цискаридзе с мальчиками показали в морских волнах шпагаты, колесо и хоровод
Цискаридзе с мальчиками показали в морских волнах шпагаты, колесо и хоровод
Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram

Бывший солист Большого театра, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе 19 августа выложил в Instagram ролик со своими шестью учениками, снятый на пляже.

На видео 47-летний Цискаридзе и его ученики в плавках сначала шеренгой выходят из моря, после один за другим плюхаются на шпагат, делают колесо и водят хоровод. За кадром при этом звучит кавер-версия 1987 года песни Got My Mind Set On You ("Мои мысли только о тебе") в исполнении британского рок-музыканта Джорджа Харрисона.

"Продолжаю делиться с вами солнечно-морскими моментами каникул "николаевского отряда". Вот такие у нас "гастроли артистов в летние месяцы". Думаю, наше выступление не оставило бы равнодушным Сергея Павловича и уж точно бы побудило мадемуазель Шанель задуматься о мужской коллекции от кутюр!" – подписал ролик Цискаридзе.

Под "Сергеем Павловичем" артист имел в виду Сергея Дягилева, российского театрального и художественного деятеля, организатора "Русских сезонов" в Париже. Сегодня, 19 августа, исполнилось 92 года со дня его смерти. Дягелев при поддержке французского модельера Коко Шанель (которая родилась 19 августа 138 лет назад) внесли существенный вклад для популяризации русского балета на Западе.

"Господи, какие красавцы!" – прокомментировала пост пользователь с ником persona_gipno.

"А где девки?" – поинтересовалась miriam_liveexpert.

"Интересно было бы увидеть реакцию мимо проходящих", – написала rita.baltina.

Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

Теги: пляж, видео, балет, шпагат, хореограф, Николай Цискаридзе
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