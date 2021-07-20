"Как бог, красив". 47-летний Цискаридзе показал свои обнаженные фото, сделанные актером Венсаном Пересом

На снимках Цискаридзе лежит на огромной шахматной доске полностью обнаженный. По словам 47-летнего артиста, автор фото – известный швейцарский актер и режиссер Венсан Перес, прославившийся в начале 1990-х главными ролями в фильмах "Индокитай", "Аромат любви Фанфан", "Королева Марго", "Сирано де Бержерак".

"В честь этого дня делюсь очень красивой серией фото, которую снял в Москве талантливый актер, режиссер, а по совместительству, как оказалось, еще и потрясающий фотограф – Венсан Перес. Не первая наша совместная работа, Венсан также известен своим фотопроектом "Большой", в котором мы приняли участие вместе с [балеринами] Екатериной Шипулиной и Светланой Захаровой", – написал Цискаридзе.

В конце поста артист привел цитату американского профессора психиатрии Ираина Ялома из книги "Лжец на кушетке": "В жизни, как в шахматах: когда партия заканчивается, все фигуры — пешки, ферзи и короли – оказываются в одном ящике".

"Очень точная мысль, которую хочется напомнить многим!!!" – подытожил Цискаридзе.

В комментариях у артиста большинство подписчиков восхитились снимками.

"Ой, какой мужчи-и-ина", – написала katerina_roscha.

"Как бог, красив", – прокомментировала sofia_best_888.

"Лучшая иллюстрация ко Дню шахмат. Как я понимаю, белые победили!" – предположила rinaviktorova.

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