Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
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Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом

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Цискаридзе рассказал, как в его лексиконе появилось словосочетание "фея зелени"
Цискаридзе рассказал, как в его лексиконе появилось словосочетание "фея зелени"
Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, как на гастролях получал гонорары наличными в обход официальных отчетов.

47-летний артист опубликовал 16 июля в Instagram пост, в котором рассказал, как со своим любимым спектаклем "Спящая красавица" в постановке Мариинского тетара гастролировал в Лондоне.

"Надо сказать, что тогда в обиходе была оплата только наличными и расчет с российскими служителями [древнегреческой музы танца] Терпсихоры производился исключительно в долларах, я поинтересовался: "А когда можно получить "зряплату"?!" – написал Цискаридзе.

По словам артиста, ему объяснили, где и когда бухгалтер раздает гонорары. Это было в тот вечер, когда играли спектакль "Спящая красавица", действующими лицами которого являются множество фей – фея смелости, фея резвости, фея серебра, фея бриллиантов, фея сирени.

"И вот вижу я ее [бухгалтера]: совершенно невысокую даму, даже на каблуках еле дотягивающую до бедра балерин. С огромной сумкой, в которой содержались все суточные огромного коллектива. И тогда я, окруженный дикой бутафорией (крылышками, цветами, париками) от неожиданности и контраста изрек: "Фея зелени!" – вспомнил Цискаридзе.

Рассказ привел подписчиков артиста в восторг.

"И у феи зелени была самая главная партия", – пошутила yalo_oly.

"О-о-о, теперь я знаю, к кому обращаться нафеячить зарплату побольше!!! А то все к министру да к министру. А тут вот к кому надо! Спасибо за подсказку!" – поблагодарила len__niko.

"Так мило к бухгалтерии еще никто не обращался", – оставила комментарий anastasiiaprivorotnaia.

Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

Теги: зарплата, деньги, балет, наличные деньги, Николай Цискаридзе
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