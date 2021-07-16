Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом

47-летний артист опубликовал 16 июля в Instagram пост, в котором рассказал, как со своим любимым спектаклем "Спящая красавица" в постановке Мариинского тетара гастролировал в Лондоне.

"Надо сказать, что тогда в обиходе была оплата только наличными и расчет с российскими служителями [древнегреческой музы танца] Терпсихоры производился исключительно в долларах, я поинтересовался: "А когда можно получить "зряплату"?!" – написал Цискаридзе.

По словам артиста, ему объяснили, где и когда бухгалтер раздает гонорары. Это было в тот вечер, когда играли спектакль "Спящая красавица", действующими лицами которого являются множество фей – фея смелости, фея резвости, фея серебра, фея бриллиантов, фея сирени.

"И вот вижу я ее [бухгалтера]: совершенно невысокую даму, даже на каблуках еле дотягивающую до бедра балерин. С огромной сумкой, в которой содержались все суточные огромного коллектива. И тогда я, окруженный дикой бутафорией (крылышками, цветами, париками) от неожиданности и контраста изрек: "Фея зелени!" – вспомнил Цискаридзе.

Рассказ привел подписчиков артиста в восторг.

"И у феи зелени была самая главная партия", – пошутила yalo_oly.

"О-о-о, теперь я знаю, к кому обращаться нафеячить зарплату побольше!!! А то все к министру да к министру. А тут вот к кому надо! Спасибо за подсказку!" – поблагодарила len__niko.

"Так мило к бухгалтерии еще никто не обращался", – оставила комментарий anastasiiaprivorotnaia.

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