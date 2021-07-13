Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2021
 
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"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось

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Цискаридзе: Не надо проявлять инициативу больше положенного и думать о другом, как о себе
Цискаридзе: Не надо проявлять инициативу больше положенного и думать о другом, как о себе
Фото: ЕРА

Народный артист России, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе считает, что не стоит лишний раз проявлять инициативу и "думать о другом, как о себе". К такому выводу 47-летний артист пришел после того, как попытался помочь "очень небезразличному" для себя человеку.

Об этом Цискаридзе написал на своей странице в Instagram, рассуждая о роли возмездия в жизни человека.

"Мне с детства повторяли: "Не проси у Бога справедливости, неизвестно чем это для тебя закончится!" Потому что каждый наш поступок имеет у мироздания отклик. И как гласит третий закон Ньютона: "Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны". Ох, как часто мама-физик мне об этом напоминала!" – написал Цискаридзе.

Артист убежден, что забота о других должна быть "ненавязчива, иначе становится наказуемой".

"На днях я из благих побуждений, которыми, как известно, дорога выстлана только в ад, хотел помочь очень небезразличному мне человеку... Но как странно это было воспринято! Тогда я сразу подумал: "Господи, спасибо!" Это отличный урок о том, как не надо проявлять инициативу больше положенного, думать о другом, как о себе! Истинная забота должна быть ненавязчива, а то и она становится наказуема!" – резюмировал Цискаридзе, подчеркнув, что, несмотря ни на что, "любой неверный поступок, действие и даже мысль не останутся без возмездия".

Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

Теги: помощь, балет, Николай Цискаридзе, месть
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