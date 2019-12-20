"Грай". Вышла новая песня Kazka. Аудио

Украинская группа Kazka презентовала на своем YouTube-канале песню "Грай". "В мире соцсетей и постоянной битвы за лайки трудно сосредоточиться, чтобы найти лучшего человека, свой кусочек пазла. А на самом деле – это же все, что нужно. Выбирай, с кем тебе рай, и вместе с ним играй, играй, всю жизнь играй!" – прокомментировали музыканты премьеру. Песня вошла в альбом Nirvana, релиз которого запланирован на 27 декабря 2019 года.
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